Gebze’de köy okulları eğitime hazır

Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, köy muhtarları ve okul müdürleriyle bir araya gelerek, 2019-2020 eğitim öğretim döneminin hazırlıkları hakkında istişare toplantısı düzenledi.

Doğan, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının açılışını tüm köylülerin katılımıyla festival havasında yapacaklarını söyledi.

Toplantıda okulların eksiklerini ve ihtiyaçlarını konuştuklarını belirten Doğan, "Muhtarlarımızın ve okul müdürlerimizin istek ve taleplerini dinledik. 'Köylerimizdeki okulların eksiklikleri var mı, varsa nasıl çözebiliriz, neler yapabiliriz' bunların istişaresini yaptık. Çok şükür okullarımızın her şeyi tamam." şeklinde konuştu.

Köy okullarında 2019-2020 eğitim öğretim yılının eksiksiz bir şekilde başlayacağını ifade eden Doğan, "Okullarımızın gerekli bakım ve onarımlarını tamamladık. Okul, bina, lojman, taşıma işleri, kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarını planladık. Köylerimiz 2019-2020 eğitim dönemine eksiksiz bir şekilde hazır." diye konuştu.