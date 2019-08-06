banner426
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze’de köy okulları eğitime hazır

Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, köy muhtarları ve okul müdürleriyle bir araya gelerek, 2019-2020 eğitim öğretim döneminin hazırlıkları hakkında istişare toplantısı düzenledi.

Gebze'de köy okulları eğitime hazır

06 Ağustos 2019 Salı 09:32

Doğan, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının açılışını tüm köylülerin katılımıyla festival havasında yapacaklarını söyledi.

Toplantıda okulların eksiklerini ve ihtiyaçlarını konuştuklarını belirten Doğan, "Muhtarlarımızın ve okul müdürlerimizin istek ve taleplerini dinledik. 'Köylerimizdeki okulların eksiklikleri var mı, varsa nasıl çözebiliriz, neler yapabiliriz' bunların istişaresini yaptık. Çok şükür okullarımızın her şeyi tamam." şeklinde konuştu. 

Köy okullarında 2019-2020 eğitim öğretim yılının eksiksiz bir şekilde başlayacağını ifade eden Doğan, "Okullarımızın gerekli bakım ve onarımlarını tamamladık. Okul, bina, lojman, taşıma işleri, kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarını planladık. Köylerimiz 2019-2020 eğitim dönemine eksiksiz bir şekilde hazır." diye konuştu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeKöy Okulları
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çocuklar bu şenlikte doyasıya eğlenecek Çocuklar bu şenlikte doyasıya eğlenecek
Konservatuar başvuruları başlıyor Konservatuar başvuruları başlıyor
Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere...
Hem zekâları gelişiyor hem de hoşça vakit geçiriyorlar Hem zekâları gelişiyor hem de hoşça vakit geçiriyorlar
Bilgievi’yle hayata yeniden baktı Bilgievi’yle hayata yeniden baktı
GTÜ’den Sivas’a bilişim eğitimi GTÜ’den Sivas’a bilişim eğitimi
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Çocuklar bu şenlikte doyasıya eğlenecek
Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Bilgievleri Çocuk Şenliği’nde birbirinden eğlenceli etkinlikler...

Haberi Oku