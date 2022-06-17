Gebzeli Öğrencilere Karneler Protokolden





Gebze’de eğitim gören 89 bin 270 öğrenci, okullarında düzenlenen törenlerle karnelerine kavuştu. Gebze’de karne dağıtım töreni Koç Ortaokulu’nda protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Karne törenine Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Poyrazoğlu, Koç Ortaokulu idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Karne töreninde kısa bir konuşma gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Belediye olarak, Gebze’de her okula dokunuşumuz oldu. Biz gençlerimizi yarınlara hazırlamak amacındayız. Çocuklarımızın sağlıklı bireyler olmalı. Çocuklarımız en az bir spor dalında lisans sahibi olsun istiyoruz. 50 bin gencimize spor imkanı sunar hale geldik.

ÖNEMLİ OLAN AHLAKLI BİREYLER OLABİLMEK

Çocuklarımıza yaz spor okulları için imkan sağlayacağız. Biz 10 tehlikeyle büyüdüysek, çocuklarımız şu an 100 tehlikeyle karşı karşıya. Onlar bu tehlikelerle karşı limana sağ salim çıkarsa bugünün gerçek kahramanı onlar olacak. Anneler babalar eğitimciler olacak çocuklarımızın mutlu bir birey olmaları için her şeyi yapalım. Önemli olan iyi ve ahlaklı bir insan olmak. Hep beraber bu yolculukta çocuklarımıza yarınları en güzel şekilde hazırlayalım diyorum” dedi.

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞINA DİKKAT

Büyükgöz’ün ardından kürsüye çıkan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ise, “Bir eğitim-öğretim yılını bu yıl bitirdik. Okullarda öğretmenlerin gayreti, çocuklarımızın çabasıyla bu yıl bitti. Çocuğun karnesi aynı zamanda bizim karnemizdir. Çocuklarınıza ümit verin ve okulu dersi sevdirmeye çalışın. Okullarımız her zaman sizin emrinizde. Şu anki en büyük tehlike sosyal medya bağımlılığı. Çocuklarınızı insan ilişkileri konusunda geliştirin ve gelecek ümidi aşılayın. Evlatlarımıza bir hedef koymalıyız. Hedefsiz bir insanın başarılı olma şansı yok ve onlara daha çok zaman ayırın” ifadelerini kullandı. Tören, Koç Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı gösterilerle sona erdi.













