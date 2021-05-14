Geleceğin Dili Kodlama

Proje etkinlikleri kapsamında öğrenciler Cuma günü, Maltepe Üniversitesi Dr.Öğretim Görevlisi Emre Atlıer Olca hanımın seminerinde biraraya geldiler. Yaklaşık 100 öğrencinin katılım sağladığı sunumda,Emre Hanım konuşmasında,robotların nasıl çalıştığı ve kodlamanın çocuklara neler kazandırdığından bahsetti.Yapılan sunumda sayın Olca:Mutlaka her çocuğun kodlamayı öğrenmesi gerekir.Kodlama,çocuklara farklı düşünme biçimini,problem çözme becerisini kazandırır.Kodlama geleceğin dili olacaktır.Günümüzde varolan meslekler,gelecekte olmayacak,yeni meslekler ortaya çıkacaktır.Teknoloji beraberinde yeni bir hayat,yeni bir bakış açısı getirecektir.











Emre hanım,konuşmasında örnek vererek yeni meslek dallarından bahsetti.Amerika’da marketlerde kasiyer yerine robotların olduğunu iletti.Özellikle Elon Musk’ın hayatını araştırmalarını tavsiye etti.Öğrenci sorularıyla devam eden program,Sırbistan’dan katılan öğretmenin uyguladığı Kahoot yarışmasıyla sona erdi.