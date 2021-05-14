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EĞİTİM:
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Geleceğin Dili Kodlama

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde sürdürülen ,eTwinning çalışmaları kapsamında ‘’ Scratch Like an Elemantary Block In My Life’’adlı projeyi yürüten Eşrefbey İlkokulu ve farklı on şehirden 10 Türk,2 Sırbistan ve 1 Hırvatistan öğrencileri, öğretmenlerin desteğiyle Scracth programı ile kodlama eğitimlerine devam ediyorlar. Uzaktan eğitimi fırsata çeviren öğretmenlerin rehberliğinde, öğrenciler Scracth programlama dili ile kodlama öğreniyor.

Geleceğin Dili Kodlama

14 Mayıs 2021 Cuma 21:27

Proje etkinlikleri kapsamında öğrenciler Cuma günü, Maltepe Üniversitesi Dr.Öğretim Görevlisi Emre Atlıer Olca hanımın seminerinde biraraya geldiler. Yaklaşık 100 öğrencinin katılım sağladığı sunumda,Emre Hanım konuşmasında,robotların nasıl çalıştığı ve kodlamanın çocuklara neler kazandırdığından bahsetti.Yapılan sunumda sayın Olca:Mutlaka her çocuğun kodlamayı öğrenmesi gerekir.Kodlama,çocuklara farklı düşünme biçimini,problem çözme becerisini kazandırır.Kodlama geleceğin dili olacaktır.Günümüzde varolan meslekler,gelecekte olmayacak,yeni meslekler ortaya çıkacaktır.Teknoloji beraberinde yeni bir hayat,yeni bir bakış açısı getirecektir.
 Emre hanım,konuşmasında örnek vererek yeni meslek dallarından bahsetti.Amerika’da marketlerde kasiyer yerine robotların olduğunu iletti.Özellikle Elon Musk’ın hayatını araştırmalarını tavsiye etti.Öğrenci sorularıyla devam eden program,Sırbistan’dan katılan öğretmenin uyguladığı Kahoot yarışmasıyla sona erdi.




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Eşrefbey IlkokuluKodlamaMaltepe üniversitesi
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