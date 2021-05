Geleceğin Dili Kodlama

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde sürdürülen ,eTwinning çalışmaları kapsamında ‘’ Scratch Like an Elemantary Block In My Life’’adlı projeyi yürüten Eşrefbey İlkokulu ve farklı on şehirden 10 Türk,2 Sırbistan ve 1 Hırvatistan öğrencileri, öğretmenlerin desteğiyle Scracth programı ile kodlama eğitimlerine devam ediyorlar. Uzaktan eğitimi fırsata çeviren öğretmenlerin rehberliğinde, öğrenciler Scracth programlama dili ile kodlama öğreniyor.