Gençlik Geleceğin peşinde

İlçe sınırları içindeki liselerin üçüncü sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin katılımı ile Gebze Belediyesi’nin organizasyonunda gerçekleşen 41 Genç 41 Gelecek Projesi’ne Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) destek veriyor. GTÜ, öğrencilere bilgi ve deneyim paylaşımı yoluyla farkındalık-duyarlılık oluşturma, gözlemleyerek-uygulayarak kendini ve çevreyi tanıma ile yetenekleri harekete geçirerek eğitici öğretici katkılarda bulunuyor. Önceki gün üniversitenin kampüsünde gerçekleştirilen atölye çalışmasında öğrenciler GTÜ Havacılık ve Uzay Topluluğu öğrencileri ile birlikte İHA yapımı ve kullanımına dair eğitici ve eğlenceli bir çalışma gerçekleştirdiler.



Topluluk danışmanı GTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlyas KANDEMİR öğrencilere bilgi aktarımında bulundu. Ocak ayında başlayan, nisan sonu tamamlanacak olan projede eğitim veren ve verecek olan GTÜ Akademik ve Uzman Kadrosu ve eğitim verecekleri alanlar ise şöyle: Prof. Dr. Işıl KURNAZ Gebze Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Dr. Şafak GÖK Gebze Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji Enstitüsü, Doç. Dr. İlyas KANDEMİR Gebze Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Topluluğu Akademik Danışmanı, Prof. Dr. Yusuf Sinan AKGÜL Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Topluluğu Akademik Danışmanı, Dr. Öğr. Üyesi Serhat ERAT Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü