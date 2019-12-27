GTÜ ‘Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir’ dedi

‘Kadına şiddet insanlığa ihanet’ sloganıyla bir araya gelen öğrenci toplulukları üyeleri, hocaları GTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Elçi öncülüğünde bir seminer düzenlediler. Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden Avukat Hilal ÖZEL BAYLAN, ile Avukat Esma DEMİRYÜREK’in konuşmacı olarak yer aldıkları etkinlikte kadına yönelik şiddetle mücadele ve hak arama yöntemleri tartışıldı ve kanunlarımızda kadınların sahip olduğu haklar ele alındı.

GTÜ öğrenci toplulukları üyelerinin düzenlediği ‘Kanunlarımızda Kadın Hakları ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Hak Arama Yöntemleri’ seminerine GTÜ’lü öğrenciler ile akademik ve idari personel katıldı. Seminerde Avukat Hilal ÖZEL BAYLAN ile Avukat Esma DEMİRYÜREK, Anayasada kadınlar ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğunu belirten Anayasanın 10. maddesi ile aile yapısının eşler arasındaki eşitliğe dayandığı 41 maddesini hatırlatarak konuşmalarına başladılar. Kadın ve erkeklerin, sosyal değerler, şanslar, kaynaklar ve kazanımlar anlamında eşit haklara sahip olmaları gerektiğini savunan cinsiyet eşitliğine değindiler.

ÇARPICI BİLGİLER PAYLAŞILDI

Seminerde, dünyada toplam işlerin yarıdan fazlasını yapmalarına rağmen kadınların, toplam gelirin %10’ unu kazandığı belirtilirken kadınların, ekonomik değere sahip olan malların sadece yüzde 1’ine sahip olduklarının altı çizildi. Bir başka sarsıcı gerçek olarak dünya yoksullarının yüzde 70’inin kadınlardan oluştuğu kaydedildi. Ayrıca çalışan kadınların kazancının erkek kazancının ancak dörtte üçü kadar bir ücrete tekabül ettiği vurgulandı.

KADIN HAKLARI İHLALLERİ HERKESİN ORTAK SORUNUDUR

Seminerin ‘Neden Kadının İnsan Hakları?’ başlıklı bölümünde kadın hakları ihlalinde; kentli – köylü, eğitimli – eğitimsiz, zengin – yoksul, çalışan – ev hanımı, genç – yaşlı ayrımının bulunmadığı ve toplumun tüm kesimlerinde ivedilikle farkındalık ve duyarlılık oluşması gerektiği de konuşuldu. Sonuç olarak “Toplumun "kadın cinsiyetine" biçtiği rol ve beklentileri, sonuçta kadınların insan hakları kapsamındaki bazı haklarını elde edememesine, kullanamamasına yol açmaktadır.” ifadesi kullanıldı.

Seminerin ikinci bölümünde ise aile hukukundan iş hukukuna kadar kanunlarda kadınlara tanınan yasal haklar ele alınarak tüm kadınların sahip oldukları hak ve yetkilerden haberdar olmaları gerektiği dile getirildi.

YAŞAM HAKLARI ELLERİNDEN ALINANLAR

Seminerde Kocaeli’de 2019 yılının Ocak ile Kasım ayları arasında 11 kadın öldürüldüğü, Türkiye genelinde aynı süre içerisinde yaşam hakkı ellerinden alınan kadın sayısının 302 olduğu bilgisi paylaşıldı.

KADINA ŞİDDET SORUNU EVRENSELDİR

Dünyada kadınların yüzde 70’i hayatları boyunca en az bir kez şiddete maruz kalırken bu oranın en yüksek olduğu yerlerin Afrika, Güney Amerika ve Güneydoğu Asya olduğu bildirildi. Ayrıca kadınlara yönelik şiddetin; Fiziksel, Psikolojik, Cinsel ve Ekonomik yönlerinin olduğu bildirildi. Şiddetin yaşandığı ortamda çocukların gelişiminin olumsuz etkilendiği de vurgulandı.

AİLE İÇİ ŞİDDETLE İLGİLİ YANLIŞ İNANIŞLAR

Kadına yönelik aile içi şiddetle ilgili yanlış inanışlara da değinilen etkinlikte bunların; yoksullar ve eğitimsizler arasında rastlandığı, abartıldığı, aile içi şiddet o kadar da fazla olmadığı, dayak yiyen kadınların davranışlarını değiştirdiği, aile fertleri birbirlerini sevdikleri için ilişkilerin şiddetten etkilenmediği, erkekleri daha çok kadınların kışkırttığı ve şiddetin asıl sorumlusunun alkol olduğunun sanılması olarak gösterildi.

Etkinlikte son olarak ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanunlar, uygulanmakta olan koruyucu ve önleyici tedbirler ele alındı. Hak ihlali durumunda kadınların; Polis merkezlerine, Jandarma Karakollarına, Sağlık kuruluşlarına, Cumhuriyet Savcılıklarına, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine, Belediyelere, Baroların Kadın Hakları Merkezleri ve Adli Yardım bürolarına ve Kadın sivil toplum kuruluşlarına başvurabilecekleri belirtildi. Tüm toplumun kadın haklarına saygılı bir birey olması ümidi dile getirildi. Doç. Dr. Meral Elçi tarafında konuşmacılara teşekkür plaketi verilmesiyle etkinlik sona erdi.