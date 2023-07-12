banner924
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GTÜ Kalitesine MÜDEK Onayı

GTÜ' nün eğitimdeki kalitesi bir kez daha tescillendi ve Mühendislik Fakültesi'nin iki bölümü akreditasyon sertifikası almaya hak kazandı.

GTÜ Kalitesine MÜDEK Onayı

12 Temmuz 2023 Çarşamba 13:48

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Temel Bilimler Fakültesi'nde bu yıl tekrar alınan FEDEK, Mimarlık Fakültesi'nde MİAK tescillerinin ardından Mühendislik Fakültesi’nde de MÜDEK akreditesi aldı.  GTÜ Mühendislik Fakültesi, Elektronik Mühendisliği ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümleri, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edildi. Eğitim programının niteliğinin onaylanmış standartlara dayalı olarak yürütüldüğünü tescilleyen MÜDEK Akreditasyonu ve EUR-ACE etiketi iki yıllığına alındı. Eğitim niteliğinin standart ve kalitesinin tescil edilmesiyle, bölümlerden mezun olan öğrencilerin ulusal ve uluslararası tanınırlıkları üst düzeye ulaştığından diplomaları yurt dışında da geçerli olabilecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, "Ülkemizin en iyi üniversiteleri arasındaki haklı yerini tescilleyen GTÜ' nün çağdaş ve uluslararası kabul görmüş, evrensel olarak onaylanmış standartlara uygunluğu bu akredite ile bir kez daha tescillendi. MÜDEK akreditasyonunun getirdiği standart ve ölçütler doğrultusunda verilen mühendislik eğitiminin kalitesinin artmasının yanı sıra MÜDEK Akreditasyonun sahip olduğu EUR-ACE® etiketi öğrencilerimiz ve mezunlarımıza birçok fayda sağlayacaktır. Özellikle üniversite tercih dönemi içinde olduğumuz bu günlerde üniversite öğrencisi adaylarımızın bu konuyu da göz önünde bulundurarak tercih yapmalarını bekliyoruz. Kaliteli ve dünya standartlarında verdiğimiz eğitimin FEDEK, MİAK tescillerinden sonra MÜDEK ile geldiğimiz noktayı daha ileri götürerek her bölümümüz için akreditasyon alma hedefimizi yenilemek istiyorum. Bu süreçlerde özveri ile çalışan tüm personelimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GTÜ
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Tercih Danışmanlık Desteği Darıca Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Tercih...
Kocaeli’de 49 Okula Birden Yeni Müdür! Kocaeli’de 49 Okula Birden Yeni Müdür!
EMLAK KONUTLARI LGS'de YİNE ZİRVEDE EMLAK KONUTLARI LGS'de YİNE ZİRVEDE
Dilovası’nda Ödüllü Masa Tenisi Ve Yüzme Turnuvası Dilovası’nda Ödüllü Masa Tenisi Ve Yüzme Turnuvası
Çocuklar Hem Eğlendi Hem Öğrendi Çocuklar Hem Eğlendi Hem Öğrendi
Çocuk Kulüplerinde Yeni Dönem Kayıtları Başladı Çocuk Kulüplerinde Yeni Dönem Kayıtları Başladı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

Darıca Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz...
Darıca Belediyesi, lise tercihi yapacak gençlere ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti veriyor. Uzmanlar,...

Haberi Oku