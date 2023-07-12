GTÜ Kalitesine MÜDEK Onayı

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Temel Bilimler Fakültesi'nde bu yıl tekrar alınan FEDEK, Mimarlık Fakültesi'nde MİAK tescillerinin ardından Mühendislik Fakültesi’nde de MÜDEK akreditesi aldı. GTÜ Mühendislik Fakültesi, Elektronik Mühendisliği ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümleri, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edildi. Eğitim programının niteliğinin onaylanmış standartlara dayalı olarak yürütüldüğünü tescilleyen MÜDEK Akreditasyonu ve EUR-ACE etiketi iki yıllığına alındı. Eğitim niteliğinin standart ve kalitesinin tescil edilmesiyle, bölümlerden mezun olan öğrencilerin ulusal ve uluslararası tanınırlıkları üst düzeye ulaştığından diplomaları yurt dışında da geçerli olabilecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, "Ülkemizin en iyi üniversiteleri arasındaki haklı yerini tescilleyen GTÜ' nün çağdaş ve uluslararası kabul görmüş, evrensel olarak onaylanmış standartlara uygunluğu bu akredite ile bir kez daha tescillendi. MÜDEK akreditasyonunun getirdiği standart ve ölçütler doğrultusunda verilen mühendislik eğitiminin kalitesinin artmasının yanı sıra MÜDEK Akreditasyonun sahip olduğu EUR-ACE® etiketi öğrencilerimiz ve mezunlarımıza birçok fayda sağlayacaktır. Özellikle üniversite tercih dönemi içinde olduğumuz bu günlerde üniversite öğrencisi adaylarımızın bu konuyu da göz önünde bulundurarak tercih yapmalarını bekliyoruz. Kaliteli ve dünya standartlarında verdiğimiz eğitimin FEDEK, MİAK tescillerinden sonra MÜDEK ile geldiğimiz noktayı daha ileri götürerek her bölümümüz için akreditasyon alma hedefimizi yenilemek istiyorum. Bu süreçlerde özveri ile çalışan tüm personelimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."