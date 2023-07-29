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"GTÜ Tanıtım Günleri" Yoğun İlgi Üzerine Uzatıldı

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Tanıtım Günleri, yoğun ilgi üzerine 4 Ağustos Cuma mesai bitimine kadar uzatıldı. Bu tarihe kadar GTÜ’yü ziyaret eden üniversite adayı öğrenciler, tercih süreçlerinde hem bölümler hakkında bilgi edinebilecek hem de üniversite akademik ve idari personeli ile öğrencileriyle görüşme gerçekleştirerek merak ettiği sorulara yanıt bulabilecek.

29 Temmuz 2023 Cumartesi 16:24

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla aday öğrenciler ve aileleri, tercihte bulunabilecekleri bölüm arayışına girdi. Gebze Teknik Üniversitesi bu süreçte tercihte bulunacak adaylara destek olmak amacıyla Tanıtım Günleri etkinliğini başlattı. 21 Temmuz tarihinden itibaren hafta sonları dahil olmak üzere GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde GTÜ akademik ve idari personeli ve öğrencilerin katılımıyla birlikte tanıtım etkinliği düzenleniyor. Ayrıca kampüse gelme olanağı olmayan diğer illerdeki adaylar için de çevrim içi tanıtım programları düzenleniyor. 

 

Yoğun ilgi üzerine 4 Ağustos tarihine kadar uzatılan GTÜ Tanıtım Günleri kapsamında öğrenciler, bölümler hakkında bilgiler alıp, sorularına yanıt bulabiliyor. Gelecekleriyle ilgili tercih yapacak adaylara ve ailelerine GTÜ'nün imkanlarının tanıtıldığı etkinlik, hafta sonu dahil 10.00 ile 16.30 saatleri arasında düzenleniyor. 

 

Etkinlikte, bu yıl açılan Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu bünyesinde öğrenci alacak olan Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü bölümü hakkında bilgilendirme yapılıyor. Ulusal siber güvenliğin sağlanmasında organizasyon yapısı ve teknik altyapının güçlendirilmesi için teknolojiyi üretecek, geliştirecek ve yönetecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla açılan bölüme 25 kişilik kontenjan ayrıldı. 

 

Etkinlikte ayrıca 5 fakültede eğitim verilen 22 lisans bölümü hakkında tercihte bulunacak adaylara tanıtım yapılıyor.

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