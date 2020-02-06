GTÜ’de Enzim eğitimi verildi

GTÜ’de düzenlenen Kış Okulu’nda 12 üniversiteden 20 lisans ve lisansüstü araştırmacıya Enzim konusunda eğitim verildi. MARKA tarafından desteklenen proje kapsamında düzenlenen program 27 Ocak’ta başladı. Endüstri, klinik, tıp ve eczacılık gibi alanlarda kullanılan ve önemi her geçen gün artan Enzim eğitim programı sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

Dünya pazarındaki hacmi 6 milyar dolar…

Kimyasal reaksiyonları hızlandıran ve hiçbir yan ürün oluşturmaksızın %100'lük bir ürün verimi sağlayan enzimlerin dünya pazarındaki yeri 6 Milyar Amerikan Doları (USD) iken ülkemizde ise 2017 yılındaki enzim ithalat hacmi 110 Milyon doları buluyor. Günümüzde endüstriyel ölçekte enzim üretimi, rekombinant DNA teknolojileri ve biyoproses sistemleri ile gerçekleştirilmektedir.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından “Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kapsamında desteklenen ve yürütücülüğünü Gebze Teknik Üniveritesi’nin yaptığı Enzim Test ve Danışmanlık Merkezi (ETDAM) Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi ve Proje Yürütücü Doç. Dr. Barış BİNAY ve Kimya Bölümü Öğretim Elemanı ve ETDAM merkez sorumlusu Ar. Gör. Dr. Aişe ÜNLÜ’nün düzenlediği “Uygulamalı Rekombinant Enzim Üretimi-Erlenden biyoprosese rekombinant enzim üretimi” düzenledi.

Gerçekleştirilen kış okulunda; Rekombinant DNA teknolojisi, Protein üretim sistemleri, Enzim saflaştırma yöntemleri, Biyoproseste enzim üretimi (üretim ortamlarının hazırlanması, pilot ölçek biyoprosesin sterilizasyonu pH ve oksijen problarının kalibrasyonu, inokulasyon, üretimin başlatılması, örnek alma ve süreç takibi) ana başlıklarındaki terorik uygulamalı eğitim verildi.

Teorik ve uygulamalı eğitim verildi

Etkinlikte sabah oturumları Malzeme Bilimi ve Mühendisliği dersliklerinde teorik eğitimler Ar. Gör. Dr. Aişe ÜNLÜ, Berin YILMAZER (BERC Lab), Ar. Gör. Zeynep Efsun DUMAN (Biyomühendislik Bölümü), Hakan VURGUN (Antteknik), Hüseyin TAL (GE Healthcare) ve Eser ÜNSALDI’nın (Genera) sunumları ile tamamlandı. Programın öğleden sonraki kısmına ise ETDAM laboratuvarında uygulamalı eğitimler ile devam edildi.

27 Ocak’ta başlayan Kış Okulu’nda Necmettin Erbakan Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi ve GTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Kimya Bölümü’nden lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırmacıları kapsayan 20 kişiye sertifikalı, teorik ve uygulamalı eğittim verildi.