GTÜ'de 'Kanser' Konuşuldu

“Kanserde Kişiye Özel Yaklaşımlar ve Biyoinformatik” başlığıyla gerçekleştirilen 4. Biyoinformatik Forumu, Tıp, Eczacılık, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Mühendislik alanlarındaki ilgili akademisyenleri, klinik ve endüstriyel çalışmalarında biyoinformatik ihtiyaçları bulunan hastaneleri ve laboratuvarları ve biyoinformatik şirketlerini bir araya getirdi. Türkiye’de ve dünyada Biyoinformatik alanında en güncel bilgilerin paylaşılmasıyla bu alanda farkındalık oluşturan forum, potansiyel iş birlikleri için de zemin hazırladı.

Biyoinformatik Forumu – 2019’un açılış konuşmaları Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve GTÜ Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi ve PHI Tech Bioinformatics kurucu ortağı Dr. Öğr. Üyesi Saliha Durmuş tarafından yapıldı.





KANSERE BİYOİNFORMATİK TABANLI ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Rektör Aslan, üniversite yönetimi olarak Biyoinformatik alanına verdiklerin önemin altını çizerek, “Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi isimli yüksek lisans ve doktora programlarımız, kişiye özel tıp alanında büyük önem taşıyan bu iki başlığı bir araya getiren ülkemizdeki ilk ve tek lisansüstü programlar olmaya devam ediyor. Bu programlar aracılığıyla, üniversite olarak, hem bu alandaki ülkemizde olan akademik ihtiyaçlara, hem de ülkemizde gelişen Biyoinformatik ve genom analizine dayalı ticari ihtiyaçlara uzmanlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu programları yürüten öğretim üyelerimiz, aynı zamanda TÜBİTAK destekli projelerle kansere biyoinformatik tabanlı çözümler geliştirmek için araştırmalar yürütüyorlar.” dedi.

Forumun bu sene kanser sorununa odaklanmasını olumlu bulduğunu kaydeden Rektör Aslan, “Biyoinformatik Forumu’nun dört yıl önce başlatılmasına ve ardından geleneksel hale gelmesine öncülük eden PHI Tech Biyoinformatik şirketimize bu yılın konusunu üniversite olarak da önem verdiğimiz “Kanserde kişiye özel yaklaşımlar ve biyoinformatik” olarak belirledikleri için teşekkür etmek istiyorum. Üniversite öğretim üyelerimizin ortaklığıyla kurulmuş olan PHI Tech Biyoinformatik, akademik bilgiyi, başarılı bir girişimcilik hikayesiyle ülkemizin ihtiyacı olan bir şirkete dönüştürerek hem üniversitemizin hem ülkemizin yüz akı bir şirket olmaya devam ediyor.” ifadesini kullandı.

BİYOİNFORMATİK ÇALIŞMALARI GELİŞTİRMEK ÖNEMLİ…

Açılış konuşmasında sadece bilimsel araştırmalarda değil klinik ve endüstriyel alanlarda da etkisi hissedilen biyoinformatik ihtiyacın Türkiye açısından önemine değinen Dr. Saliha Durmuş, “Yüksek maliyetli yatırımlar yapmaksızın, büyük katma değer üreten bir ülke haline gelebilmek için önemli katkılar yapabilecek biyoinformatik alanındaki çalışmalar, ülkemizde halen kuluçka dönemini yaşamaktadır. Her yıl tekrarlamayı planladığımız Biyoinformatik forumlarının bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz. Genomik, Meloküler Tanı, Kişiye Özel Tıp ve Biyoinformatik konularında Türkiye’deki ilgili uzmanları her yıl bir araya getiren, ilgili dünya ve ülke gündeminin tartışıldığı, iş birliklerinin ve yeni proje fikirlerinin ortaya çıktığı bir etkinlik dizisi yapma amacıyla çıktığımız yolda her geçen yıl daha fazla ilgi gören Biyoinformatik Forumun 4’üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Üniversite yönetimine, sayın rektörümüze desteklerinden, tüm katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür ederim.” İfadesinde bulundu.





YERLİ YABANCI KONUKLAR EN GÜNCEL VERİLERİ AKTARDILAR

Forumda ilk sunumu ‘Kanserde Kişiye Özel Yaklaşımlar ve Biyoinformatik’ başlığıyla GTÜ Biyomühendislik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tunahan Çakır gerçekleştirdi. Daha sonra; Acıbadem Maslak Hastanesi’nden Prof. Dr. Özlem Er, ‘Tümör Genomik Profilleme Sonuçlarının Kliniğe Yansıması ve Moleküler Tümör Konseyi’, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öztürk ‘Kanserde Kişiye Özgün Tıp Uygulamaları’, TÜSEB Kanser Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özet ‘Onkoloji Alanında Yeni Nesil Dizileme Teknolojisinin Yeri ve Önemi – Mevcut Durum ve Gelecek Öngörüleri’, UniversitätsSpital Zürich’ten Dr. Abdullah Kahraman ‘Precision Oncology driven by Clinical Bioinformatics’ Sabancı Üniversitesi’nden Dr. Ogün Adebali ‘Türkiye Biyoinformatik Birliği’ konulu bir sunum gerçekleştirdiler.

Etkinlikte ayrıca QIAGEN tarafından ‘Güncel Bilgi ile Güncel Tedavi’, Gene2info tarafından ‘Nadir Hastalık Tanı Sürecinde Yeni Nesil Dizileme Teknolojisinin Kullanımı’ ve Gen-Era tarafından ‘Diagnostik Firma Tanıtımı’ konu başlıkları ile firma sunumları düzenlendi.

Sunumların ardından son oturumda ‘Türkiye’de Kanserde Kişiye Özel Uygulamalar’ başlıklı bir panel düzenlendi. Dr. Saliha Durmuş’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele TÜSEB Kanser Enstitüsü’nden Dr. Duygu Altınok Dindar, UniversitätsSpital Zürich’ten Dr. Abdullah Kahraman ve Gen Era Diagnostics’ten Alper İşeri konuşmacı olarak katıldılar.





Gün boyu devam eden etkinlikte tüm oturumlarda soru-cevap bölümüyle dinleyiciler sorularına yanıt buldu. Ayrıca verilen aralarda katılımcılar bilim insanlarıyla sohbet etme fırsatı elde etti. Toplu fotoğraf çekimi için poz veren katılımcılar etkinlik sonunda bir sonraki yıl gerçekleştirilecek olan 4. Biyoinformatik Forumu’nda buluşmak üzere GTÜ’den ayrıldı.