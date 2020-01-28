GTÜ’den Milli Eğitime Önemli Destek

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile Gebze, Darıca, Dilovası, Tuzla, Pendik ve Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri arasında ‘Eğitimde İş Birliği’ protokolü imzalandı. Başta sanayi ve eğitim kuruluşları olmak üzere bölgenin dinamikleriyle iş birlikteliklerini artıran GTÜ, bu kez milli eğitim müdürlükleriyle imzaladığı protokol kapsamında bölgenin sosyal kültürel ve eğitim alanındaki gelişimine desteğini sürdürüyor.
GTÜ Rektörlük Toplantı Salonu’nda düzenlenen törenle Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ile Mili Eğitim Müdürleri Şener Doğan (Gebze), İsmail Oğuz (Darıca), Murat Balay (Dilovası), Ahmet Alireisoğlu (Tuzla), Aytekin Yılmaz (Pendik), Yaşar Çağlar (Sultanbeyli) ‘Eğitimde İş Birliği Protokolü’nü imzaladılar. Protokol; eğitim, kültür, spor, sosyal ve bilimsel alanlarda iş birliğini sağlıyor. Aynı zamanda bu alanlarla ilgili; proje çalışmaları, ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenlemeyi, eğitim programları gerçekleştirmeyi ve öğretmen yeterliklerini uygulamalı eğitim faaliyetleriyle arttırmayı hedefliyor.
GTÜ Güç Birlikteliklerini Sürdürecek
Törende protokol hakkında konuşma yapan GTÜ Rektörü Aslan, Eğitim-Öğretim, Eğitim Yönetimi, Ders Dışı Etkinlikler, Sağlık, Beslenme ve Veli Destek Çalışmaları, olmak üzere temel alanlarda ve ihtiyaç üzerine belirlenecek olan diğer alanlarda iş birliğinin sağlanacağını kaydetti. Rektör Aslan, ülkemizin ilgili alanda gelişimini sürdürmesine katkı sunmak amacıyla üniversite olarak başta sanayi ve eğitim kuruluşları olmak üzere bölgenin dinamikleriyle güç birliğine gittiklerini ifade etti. Rektör Aslan açıklamasının devamında; “Geleceğimizin mühendisleri ve bilim insanlarına henüz kendileri orta öğrenimdeyken ulaşmak istiyoruz. Öğrencilerimizin daha lisedeyken Üniversitemizin imkanlarından faydalanmaları için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Bu bağlamda akademik personelimiz laboratuvarlarımıza gelip inceleme yapan gruplara öğrencilerin seviyesine uygun düzeyde bilgi verip yardımcı oluyor. Bugün de bölgemizin eğitim kuruluşlarıyla yapmış olduğumuz iş birlikteliklerine yenislerini ekliyoruz. Hayırlı olmasını temenni ediyorum.” ifadesinde bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürleri ulusal ve uluslararası alanda başarısını kanıtlamış GTÜ ile iş birliği gerçekleştirdikleri için memnuniyetlerini ifade ederek protokolün hayırlı olmasını dilediler.
Hazırlık ve Yetiştirme Kursları, Etütler ve Ders Dışı Destek Hizmetleri
Protokol kapsamında üniversite son sınıf öğrencilerinin gönüllülük esasına göre katılımlarıyla, hazırlık ve yetiştirme kursları, etüt programları ve özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için destekleyici özel eğitim programları düzenlenecek. Ayrıca branş düzeyindeyapılacak, ilçe ve eğitim bölgesizümre toplantılarına, ilgilibranştan en az bir öğretim üyesi veya görevlisinin danışman sıfatıyla katılımı sağlanarak, eğitim öğretim çalışmalarının niteliğinin artırılması sağlanacak.
Öğretmen ve Akademisyen Etkileşimi Eğitime Güç Katacak
İş birliği çerçevesinde eğitim öğretimin niteliğini geliştirmeye dönük, uygun olan branş ve alanlarda zümre danışmanı olarak görev yapan öğretim üyesi veya öğretim görevlilerinin, belirlenen okullarda derslere katılmaları; karşılıklı olarak öğretmenlerin de üniversitedeki derslere dinleyici olarak katılmaları sağlanacak. Ayrıca GTÜ tarafından hazırlanmak ve yürütülmek üzere, sertifika programları düzenlenecek; yönetici ve öğretmenlerin belirli aralıklarla bu sertifika programlarına katılmaları sağlanacak.
GTÜ Veri Tabanlarını ve Kütüphanesini Öğretmenlerin Hizmetine Sunuyor
Üniversitenin sahip olduğu ya da üye olduğu kütüphanesi, ilçedeki yönetici ve öğretmenlerin kullanımına açılacak. Yayın kataloğunu her geçen gün zenginleştiren ve 18.240 adet basılı kitap, 239.026 elektronik kitap, 4.651 adet tez, aboneliği devam eden 50 adet veritabanı, 55.305 elektronik süreli yayınıyla GTÜ Kütüphanesi kapılarını öğretmenlere açacak.
İş Birliği Sanatsal ve Sportif Kurs ve Etkinlikleri de Kapsıyor
İlçe genelindeki eğitim kurumlarında, üniversitenin ilgili bölümlerinde eğitim almakta olan son sınıf öğrencilerinin gönüllü katılımları ile sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda kurs, etkinlik ve seminerler düzenlenecek. Ayrıca eğitim, sosyal, sportif, bilimsel ve kültürel alanlarda ihtiyaç görüldüğü takdirde proje, çalıştay, sempozyum ya da kongrenin iş birliği içinde yapılabilecek.
Meslek Edindirme Kursları Açılacak
Protokol kapsamında velilere yönelik çalışmalar da yürütülecek. GTÜ iş birliğiyle, öğrenci velilerine yönelik meslek edindirme kursları açılması sağlanarak, üretim atölyeleri kurulacak; burada üretilen ürünlerin pazarlanması yoluyla velilere maddi destek olunmaya çalışılacak.