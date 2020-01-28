GTÜ’den Milli Eğitime Önemli Destek

GTÜ, eğitim kurumlarıyla gerçekleştirdiği iş birlikteliklerine yenilerini ekledi. Üniversite, bazı milli eğitim müdürlükleriyle imzaladığı protokollerle eğitimden sanatsal ve kültürel faaliyetlere geniş bir çerçevede milli eğitim personeli, öğrencileri ve velilerine destek sağlayacak. Öğretmenler ve öğrenciler üniversitenin başta kütüphane olmak üzere çeşitli imkanlarından yararlanacak. Akademisyenlerle öğretmenlerin etkileşimi sağlanacak ayrıca veliler için meslek edindirme kursları açılacak.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile Gebze, Darıca, Dilovası, Tuzla, Pendik ve Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri arasında ‘Eğitimde İş Birliği’ protokolü imzalandı. Başta sanayi ve eğitim kuruluşları olmak üzere bölgenin dinamikleriyle iş birlikteliklerini artıran GTÜ, bu kez milli eğitim müdürlükleriyle imzaladığı protokol kapsamında bölgenin sosyal kültürel ve eğitim alanındaki gelişimine desteğini sürdürüyor.

GTÜ Rektörlük Toplantı Salonu’nda düzenlenen törenle Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ile Mili Eğitim Müdürleri Şener Doğan (Gebze), İsmail Oğuz (Darıca), Murat Balay (Dilovası), Ahmet Alireisoğlu (Tuzla), Aytekin Yılmaz (Pendik), Yaşar Çağlar (Sultanbeyli) ‘Eğitimde İş Birliği Protokolü’nü imzaladılar. Protokol; eğitim, kültür, spor, sosyal ve bilimsel alanlarda iş birliğini sağlıyor. Aynı zamanda bu alanlarla ilgili; proje çalışmaları, ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenlemeyi, eğitim programları gerçekleştirmeyi ve öğretmen yeterliklerini uygulamalı eğitim faaliyetleriyle arttırmayı hedefliyor.

GTÜ Güç Birlikteliklerini Sürdürecek

Törende protokol hakkında konuşma yapan GTÜ Rektörü Aslan, Eğitim-Öğretim, Eğitim Yönetimi, Ders Dışı Etkinlikler, Sağlık, Beslenme ve Veli Destek Çalışmaları, olmak üzere temel alanlarda ve ihtiyaç üzerine belirlenecek olan diğer alanlarda iş birliğinin sağlanacağını kaydetti. Rektör Aslan, ülkemizin ilgili alanda gelişimini sürdürmesine katkı sunmak amacıyla üniversite olarak başta sanayi ve eğitim kuruluşları olmak üzere bölgenin dinamikleriyle güç birliğine gittiklerini ifade etti. Rektör Aslan açıklamasının devamında; “Geleceğimizin mühendisleri ve bilim insanlarına henüz kendileri orta öğrenimdeyken ulaşmak istiyoruz. Öğrencilerimizin daha lisedeyken Üniversitemizin imkanlarından faydalanmaları için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Bu bağlamda akademik personelimiz laboratuvarlarımıza gelip inceleme yapan gruplara öğrencilerin seviyesine uygun düzeyde bilgi verip yardımcı oluyor. Bugün de bölgemizin eğitim kuruluşlarıyla yapmış olduğumuz iş birlikteliklerine yenislerini ekliyoruz. Hayırlı olmasını temenni ediyorum.” ifadesinde bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürleri ulusal ve uluslararası alanda başarısını kanıtlamış GTÜ ile iş birliği gerçekleştirdikleri için memnuniyetlerini ifade ederek protokolün hayırlı olmasını dilediler.

Hazırlık ve Yetiştirme Kursları, Etütler ve Ders Dışı Destek Hizmetleri

Protokol kapsamında üniversite son sınıf öğrencilerinin gönüllülük esasına göre katılımlarıyla, hazırlık ve yetiştirme kursları, etüt programları ve özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için destekleyici özel eğitim programları düzenlenecek. Ayrıca branş düzeyindeyapılacak, ilçe ve eğitim bölgesizümre toplantılarına, ilgilibranştan en az bir öğretim üyesi veya görevlisinin danışman sıfatıyla katılımı sağlanarak, eğitim öğretim çalışmalarının niteliğinin artırılması sağlanacak.

Öğretmen ve Akademisyen Etkileşimi Eğitime Güç Katacak

İş birliği çerçevesinde eğitim öğretimin niteliğini geliştirmeye dönük, uygun olan branş ve alanlarda zümre danışmanı olarak görev yapan öğretim üyesi veya öğretim görevlilerinin, belirlenen okullarda derslere katılmaları; karşılıklı olarak öğretmenlerin de üniversitedeki derslere dinleyici olarak katılmaları sağlanacak. Ayrıca GTÜ tarafından hazırlanmak ve yürütülmek üzere, sertifika programları düzenlenecek; yönetici ve öğretmenlerin belirli aralıklarla bu sertifika programlarına katılmaları sağlanacak.