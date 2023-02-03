EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İtfaiyeden Omsan Lojistik personeline eğitim

Büyükşehir İtfaiyesi, OMSAN Lojistik firması personellerine Acil Durum Ekip eğitimi verdi.

İtfaiyeden Omsan Lojistik personeline eğitim

03 Şubat 2023 Cuma 19:01

  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından OMSAN Lojistik firması personellerine Acil Durum Ekip eğitimi verildi. Eğitimlerde, yanma ve yangın, yangın yerindeki tehlikeler, yangın söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, taşınabilir yangın söndürücüler ve kullanım metotları başta olmak üzere çeşitli konularda teorik ve pratik bilgiler sunuldu. Firma bünyesindeki şoför personellerin katılım sağladığı eğitimin uygulamalı bölümünde taşınabilir yangın söndürücülerin acil durumlarda kullanımı üzerine çalışmalar da yapıldı. Uygulamalı çalışmada, kontrollü bir şekilde oluşturulan küçük çaplı bir akaryakıt yangınına yangın söndürücülerle müdahale edildi.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliAcil Durum
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tuvalet Eğitimi İçin 6 Önemli Kural Tuvalet Eğitimi İçin 6 Önemli Kural
Liseden Üniversiteye Eğitimde İş Birliği Protokolü Liseden Üniversiteye Eğitimde İş Birliği Protokolü
Büyükşehir belediye başkanından çırak istediler Büyükşehir belediye başkanından çırak istediler
Minikler eğlenerek öğrenecek Minikler eğlenerek öğrenecek
İlk kez Mısırlılar tarafından uygulanan bu sanat yeniden gün yüzüne çıkıyor İlk kez Mısırlılar tarafından uygulanan bu sanat...
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Öğrencilerin karne heyecanını paylaştı Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Öğrencilerin karne heyecanını...
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Tuvalet Eğitimi İçin 6 Önemli Kural
Tuvalet eğitiminin zamanı çocuktan çocuğa göre farklılık gösterebilir. Tuvalet eğitiminin çocuk gelişimi...

Haberi Oku