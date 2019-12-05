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Kariyer Günleri’nin konuğu Cemil Yaman

AK PARTİ KOCAELİ MİLLETVEKİLİ CEMİL YAMAN DARICALILARLA BULUŞACAK

Kariyer Günleri'nin konuğu Cemil Yaman

05 Aralık 2019 Perşembe 12:34

Darıca Belediyesi’nin gençlerde kariyer bilinci oluşturmak ve kişisel gelişim süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı  “Kariyer Günleri” adlı söyleşi programının konuğu AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman olacak.

Darıca Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında alanında tanınmış ve başarılı kişileri Darıcalılarla buluşturmayı amaçladığı “Kariyer Günleri” adlı söyleşi programının bu ayki konuğu AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman olacak. Gençlere yol göstermek ve gençlerin meslek seçmeden önce vizyon kazanmalarına katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen Kariyer Günleri programına katılacak olan Milletvekili Cemil Yaman, siyasi hayatı ve mesleki tecrübelerini Darıcalılarla paylaşacak. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık yaptığı açıklamada Kariyer Günleri etkinliği ile öğrencilerde kariyer bilincini oluşturmak ve onların iş ve kişisel yaşamlarında doğru tercihler yapmalarına katkı sağlamak istediklerini ifade ederek Darıcalıları söyleşiye davet etti. Milletvekili Cemil Yaman’ın katılacağı söyleşi, Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde 06 Aralık Cuma günü saat 13.30’da başlayacak.


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