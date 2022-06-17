Karneleri Başkan Bıyık Dağıttı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Kaymakam Refiki ve İlçe Milli Eğitim Müdürü ile birlikte Servet Çambol İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine katılarak miniklerin karne sevincine ortak oldu ve öğrencilere karne dağıttı. Öğrencilerin karne sevincine ortak olan ve yoğun bir dönemi geride bırakan öğrencilere ‘iyi tatiller’ dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, öğrencilerle sohbet ederek yaz tatilini iyi geçirmeleri temennisinde bulundu.

LİSELİ GENÇLERİN MEZUNİYET COŞKUSUNA ORTAK OLDU

Aynı zamanda kendi kızı Merve Bıyık’ın da Şehit Hasan Kaya İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen karne törenine katılan Başkan Muzaffer Bıyık, kızıyla birlikte diğer öğrencilerin de karnelerini dağıtarak tebriklerini iletti. Darıca Fen Lisesi’ni de ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, liseden mezun olan gençlere dijital okul yıllığı hediye etti. Gençlere başarılar dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, “Liseden mezun olarak yepyeni bir hayata adım atıyorsunuz. Almış olduğunuz diploma bir hazine değerindedir. Umarım sahip olduğunuz bu değerin kıymetini hiç unutmazsınız. Hayatınız boyunca büyük başarılar elde etmeniz temennisiyle size ve ailenize gelecekte kocaman mutluluklar diliyorum” diye konuştu.





