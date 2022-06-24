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Ko-Mek İle Gençler Bir Adım Önde

Yetişkin eğitiminde bir halk üniversitesi olan KO-MEK gençlerin de günlük hayatta ev becerilerini geliştiriyor

Ko-Mek İle Gençler Bir Adım Önde

24 Haziran 2022 Cuma 12:17

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) geçtiğimiz dönem yaz tatilinde olduğu gibi bu yaz döneminde de ev becerileri kursunu hayata geçiriyor. Özellikle Kocaeli gençliğinin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan KO-MEK, eğitimin günlük hayatta da sürdürülebilmesi amacıyla farklı branşlarda Ev Becerileri Atölyesi açıyor. Ücretsiz olarak faaliyetlerini gerçekleştirecek atölyelerde gençlere, Temel Mutfak Becerileri, Temel Dikiş Teknikleri, Temel Tamir Bakım Onarım Teknikleri, Temel İlk Yardım Eğitimi, Yabancı Dil, Müzik, Resim, Drama, İşaret Dili, Güzel Konuşma, Kodlama, Beden Dili, Takı-Örgü branşlarında eğitim verilecek.


EĞİTİM DÖNEMİ; 27 HAZİRAN-29 TEMMUZ

Halk Üniversitesi kimliği ile Kocaeli’ndeki yetişkin eğitimi alanında marka haline gelen KO-MEK, Ev Becerileri Atölyesi ile genç nesillere günlük hayatta fayda sağlayacak pratik bilgiler kazandıracak. Atölyeden 10-18 yaş arasındaki kursiyerler yararlanacak. Eğitimler 27 Haziran-29 Temmuz tarihleri arasında hafta içi beş gün 10.00-15.00 arasında verilecek. Eğitimler paket halinde verilecek, iki branş zorunlu diğer branş seçmeli ders olarak uygulanacak.


6 AYRI BRANŞTA EĞİTİM VERİLECEK

Bu amaçla kurulacak Ev Becerileri Atölyesine Temel Mutfak Bilgileri, Temel Dikiş Teknikleri, Yabancı Dil, Müzik, Resim ve Drama dersleri, alanında uzman usta öğreticiler tarafından verilecek. Bu kapsamda Temel Mutfak Bilgileri ve Temel Dikiş Teknikleri branşları zorunlu, diğer branşlar ise seçmeli olacak. Kursiyerlere eğitim sonunda KO-MEK Katılım Belgesi verilecek. 


KOCAELİ’Lİ GENÇLER BİR ADIM ÖNDE

KO-MEK, Ev Becerileri Atölyesiyle aslında herkesin günlük hayatta karşısına çıkabilecek durumlar için şimdiden gençlerimizi hazırlıyor. İleride kendi ayakları üzerinde durabilecek musluğu bozulduğunda tamir edebilecek, söküğünü dikebilecek, karnını doyurabilecek ve aynı zamanda sevdiği bir hobisi olan gençler yetişmesini amaçlıyor. Böylece Mutlu şehir Kocaeli’nin mutlu ve bilgili gençleri yarının en donanımlısı olacak.


12 İLÇE DE 39 KURS MERKEZİNDE EGİTİM VAR

Eğitimler paket halinde verilecek olup tüm branşlara zorunlu katılım sağlanacaktır. Ev Becerileri Atölyesi 12 ilçe de 39 kurs merkezinde verilecektir.

Kursiyerler ders esnasında gerekli olabilecek tüm sarf malzemeleri kendisi temin edecektir.


BAŞVURULAR KOMEK.ORG ADRESİNE

Kursiyerler, bir aylık eğitimlerin sonunda katılım belgelerini alabileceklerdir.

Ev Becerileri Atölyesinden yararlanmak isteyen gençler için başvuru süresi başladı. Başvurular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının, www.komek.org sitesinden online yapılacak.





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