LGS sonuçları açıklandı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları açıklandı. Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

30 Haziran 2022 Perşembe 12:15