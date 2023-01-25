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Liseden Üniversiteye Eğitimde İş Birliği Protokolü

Paydaşımız Yücel Boru Fen Lisesi ile lise öğrencilerinin öğrenme ve kariyer planlama süreçlerinde motivasyonlarını arttırmayı hedefleyen, yaşayarak öğrenme ve yerinde uygulama deneyimi sunan, “Liseden Üniversiteye Eğitimde İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Liseden Üniversiteye Eğitimde İş Birliği Protokolü

25 Ocak 2023 Çarşamba 20:48

Söz konusu protokol, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023 Eğitim Vizyonu, MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Yücel Boru Fen Lisesi Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı ve 11. Kalkınma Planı’nda yer alan hedefler doğrultusunda hazırlandı. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Senato Salonu’nda düzenlenen törende GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener DOĞAN ve Yücel Boru Fen Lisesi Müdürü İsmail BOĞA tarafından protokol imzalandı.

Bu protokol ile GTÜ, Yücel Boru Fen Lisesi 12. sınıf öğrencilerine üniversite atmosferini deneyimleme ve lisans düzeyinde akademik faaliyetlere katılma imkânı sunacak. Aynı zamanda öğrencilere akademik, sosyo-kültürel ve mesleki gelişimleri için uygulamalı eğitim faaliyetleri konusunda destek olacak. GTÜ tarafından uygun bulunan günlerde, lise son sınıf öğrencileri belirli derslere katılabilecek. Böylelikle öğrenciler ilgi duydukları bölümleri tanıma fırsatı bulacak. Yerinde öğrenme modeli ile öğrencilerin yeteneklerine uygun tercih yapmaları ve sevdikleri meslekleri seçmelerine yardımcı olmak hedefleniyor.

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