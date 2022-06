Minik Biniciler Belgelerini Aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen ücretsiz ‘At Biniş Eğitimleri’nde öğrencilere katılım belgesi takdim edildi. Çocuklara yönelik atlı spor kulüplerinde gerçekleşen 4-6 yaş arası ‘At Biniş Eğitimleri’ 4 hafta sürdü.





SANAL EĞLENCE YERİNE

Yetkililer; 4-6 yaş arası çocuklara yönelik binicilik eğitimlerinin çocukların televizyon izlemek, internette gezinmek yerine keyifli zaman geçirebilecekleri bir spor dalı olarak düşünülmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca at biniş eğitimlerinin amacının çocuklarda denge ve motor beceri gelişimine yardımcı olabilecek bir spor dalı ile tanıştırmak olduğunu kaydetti.





AT BİNMEK ÇOK HEYECANLI

Ata sporumuz olan biniciliği yeni nesillere sevdirmek için düzenlenen eğitimlerde çocukların heyecanı görülmeye değerdi. At binmeyi çok sevdiğini anlatan 6 yaşındaki Hümeyra, ilk defa at bindiğini ve ilk başta çok heyecanlandığını fakat çok sevdiğini belirtti. Başlangıç seviyesinde verilen At Biniş Eğitimlerinde çocuklar; at bindikleri zaman vücut kontrolünün nasıl sağlanması gerektiği, atla denge, uyum ve iletişim konularında eğitim sahibi oldu.





KATILIM BELGESİ

4 haftalık planlanan ücretsiz at biniş eğitimlerine devam eden 250 çocuğa katılım belgesi verilirken, çocuklara yaş gruplarına göre akıl ve zekâ oyunları kitapları da dağıtıldı. Yetkililer At Biniş Eğitimlerinin devam ettiğini belirtirken, faydalanmak isteyenlerin 0262 3182725 nolu telefonu arayabileceği belirtildi.