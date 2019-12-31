Mühendislik ve Tıp Alanlarında Biyoteknoloji’yi Konuştular

Biyomühendislik ve Biyomedikal alanlarında uzmanlaşmış̧ araştırmacılar, düzenlenen etkinlikte bilimsel çalışmalarını geleceğin bilim insanları olan öğrencilerle paylaştılar. İlgili alanlarda en yeni teknolojilerin ve çalışmaların konuşulduğu program, İşletme Fakültesi Amfi Salonu’nda düzenlendi.

Etkinlik, Prof. Dr. Meltem Elitaş’ın “Biyoloji ve Tıp’da Mikroteknolojiler ve Uygulamaları” konulu sunumu ile başladı. Sunumun ardından ikinci oturumda Dr. Hakan Oflaz, “Biyomedikal Mühendislik ve Uygulamaları” konulu sunumu ile öğrencilerle bir araya geldi. İkinci bölümde Zeynep Efsun Duman tarafından gerçekleştirilen “Picia pastoris’te aktif Chaetomium thermophium” konulu sunum ile program sona erdi.