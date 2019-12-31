banner479
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mühendislik ve Tıp Alanlarında Biyoteknoloji’yi Konuştular

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), IEEE GTÜ Öğrenci Topluluğu Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS) tarafından organize edilen BioDay etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Mühendislik ve Tıp Alanlarında Biyoteknoloji'yi Konuştular

31 Aralık 2019 Salı 11:30

Biyomühendislik ve Biyomedikal alanlarında uzmanlaşmış̧ araştırmacılar, düzenlenen etkinlikte bilimsel çalışmalarını geleceğin bilim insanları olan öğrencilerle paylaştılar. İlgili alanlarda en yeni teknolojilerin ve çalışmaların konuşulduğu program, İşletme Fakültesi Amfi Salonu’nda düzenlendi.

 Etkinlik, Prof. Dr. Meltem Elitaş’ın “Biyoloji ve Tıp’da Mikroteknolojiler ve Uygulamaları” konulu sunumu ile başladı. Sunumun ardından ikinci oturumda Dr. Hakan Oflaz, “Biyomedikal Mühendislik ve Uygulamaları” konulu sunumu ile öğrencilerle bir araya geldi. İkinci bölümde Zeynep Efsun Duman tarafından gerçekleştirilen “Picia pastoris’te aktif Chaetomium thermophium” konulu sunum ile program sona erdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
üniversiteGebzeGTÜBiyoteknoloji
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Beyaz Kalpler’den yenilenebilir enerji atağı Beyaz Kalpler’den yenilenebilir enerji atağı
GTÜ ‘Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir’ dedi GTÜ ‘Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir’...
Gebzeli Çocuklara Hayvan Sevgisi Aşılayacak Kitap adsssssssa Gebzeli Çocuklara Hayvan Sevgisi Aşılayacak Kitap...
KO-MEK Resim branşı kursiyerleri eserlerini sergiledi KO-MEK Resim branşı kursiyerleri eserlerini sergiledi
KO-MEK Mantar Yetiştiriciliği kursuna ilgi yoğun KO-MEK Mantar Yetiştiriciliği kursuna ilgi yoğun
Miniklere geri dönüşümün önemi anlatıldı Miniklere geri dönüşümün önemi anlatıldı
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Beyaz Kalpler’den yenilenebilir enerji atağı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde yenilenebilir enerji dersleri...

Haberi Oku