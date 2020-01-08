Öğrenmeye engel yok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, söz konusu eğitimse engel tanımadığını bir kez daha ortaya koydu. KO-MEK’in İngilizce kursuna katılan işitme engelli kursiyeri Muhammed Karadağ için dersler işaret dili kullanılarak gerçekleştiriliyor. Haberin bir başka güzel yanı ise, işaret dili ile dersi işleyen usta öğreticinin bu eğitimi, kursiyerken KO-MEK’ten almış olmasında yatıyor.

İŞARET DİLİNİ KO-MEK’TE ÖĞRENDİ

İşitme engelli Muhammed Karadağ, KO-MEK’in İngilizce Branşında eğitim almak için başvuru yaptı. Derslere başlayan Muhammed işitme engelinin İngilizce öğrenmesine engel olmadığını görünce bir memnuniyet yaşadı. Zira, İngilizce Branşı usta öğreticisi Hilal Çelikkol, aynı zamanda iyi derecede Türk Dili İşaret eğitimine sahipti. Usta öğretici Çelikkol bu eğitimini de kursiyer olarak girdiği KO-MEK’te öğrenmişti.

KURSİYERDİ, USTA ÖĞRETİCİ OLDU

Hilal Çelikkol, kursiyer olarak başladığı KO-MEK serüvenine daha sonra usta öğretici olarak devam etti. İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunu olan Hilal Çelikkol, KO-MEK’te İngilizce Branşı Usta öğreticisi olarak göreve başladı.

ÖĞRENCİSİ İÇİN İŞARET DİLİNİ KULLANIYOR

Hilal hoca dersinde işitme engelli bir öğrencisinin olduğunu gördüğünde ise hemen işaret dili eğitimini devreye aldı. Dersleri öğrencisinin anlaması için dersi baştan sona işaret dili kullanarak anlatan Hilal Çelikkol, böylece Muhammed’in dersleri kolay bir şekilde takip etmesini sağlıyor.



KO-MEK’TE ÖĞRENDİM

İngilizce Branşı Usta öğreticisi Hilal Çelikkol, Türk İşaret Dili eğitimini usta öğretici olmadan önce geldiği KO-MEK’te öğrendiğini söyledi. Çelikkol, “Bu eğitimi işitme engelli bireylerle iletişim kurmak için almıştım. Fakat bir gün asıl mesleğim olan İngilizce eğitmenliğinde kullanacağım hiç aklıma gelmezdi. İyi ki bu eğitimi almışım. KO-MEK sayesinde bugün işitme engelli bir öğrencimin de dersleri takip etmesini sağlayabiliyorum” dedi.







MUHAMMED ÇOK MUTLU

Derslerin işaret dili ile anlatılması ise işitme engelli Muhammed Karadağ’ı son derece mutlu etti. İşaret dili ile duygularını aktaran Muhammed, “İşitme engelli olduğum için hocam dersleri işaret dili kullanarak anlatıyor. Bu benim için büyük avantaj. Ben de diğer arkadaşlarım gibi dersi takip edebiliyor ve sorular sorabiliyorum. KO-MEK’e ve dersleri benim için işaret dili kullanarak anlatan hocama teşekkür ederim” dedi.