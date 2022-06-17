Okullarda bugün

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karne alarak yaz tatiline girecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı başlatıldı. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım-19 Kasım 2021'de, ikinci dönemdeki ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapıldı.





MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NDAN OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA