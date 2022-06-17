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Okullarda bugün "karne zili" çalacak

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karne alarak yaz tatiline girecek.

Okullarda bugün

17 Haziran 2022 Cuma 11:15

 Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı başlatıldı. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım-19 Kasım 2021'de, ikinci dönemdeki ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapıldı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NDAN OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kurumun resmi sitesinde yayımlanan bültende Bakan Mahmut Özer’in açıklamalarına yer verildi. 2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin de netleştiğini açıklayan Bakan Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023’de başlayacağını söyledi.
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