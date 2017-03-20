Okuma Alışkanlığını Geri Getiren Makine



Günümüzde giderek azalan okuma alışkanlığının geri kazanımını sağlayacak Hikayematik Projesi hayata geçtiğinde bekleme salonları okuma salonlarına dönüşecek. Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezinde çalışmaları devam eden Hikayematik Projesi vatandaşla buluşmaya hazır.

Bilimsel araştırmaların ürüne dönüştüğü birçok projeye imza atmaya hazırlanan Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Teknoloji Transfer Merkezinde (TTM) önemli bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçiriliyor. GTÜ Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencisi Yunus Emre Sadık’ın TTM tarafından desteklenen “Hikayematik Projesi” ile giderek kaybedilen okuma alışkanlığının geri kazanımı için önemli bir projeye imza atıldı. Yazılımı ve tasarımı yerli projede üretim aşamasına gelindi. Projesinin çıkış kaynağını annesi olarak gösteren Sadık, “Annem okumayı öğrenince ilk isteği küçük parçalar halinde okuma kağıtları oldu. Evin dışında kısa sürelerde okuma isteği bana bu projeyi tasarlama kaynağı oldu.” dedi. Sadık, GTÜ TTM tarafından fikri olan tüm öğrencilerin desteklendiğini öğrenince bu fikrini hayata geçirme imkanı buldu.



Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencisi Yunus Emre Sadık Hikayematik olarak adlandırdığı projesi için şunları söyledi: “Kendi tasarımımız bir Kioks makinesinde kendi yapımımız olan bir yazılım yerleştirdik. Bu yazılımda anlaşmalı yazarlarımız var, bu yazarlarımızın kurduğumuz web server üzerine kitaplarından kesitler aktarıyoruz. Aktarılan kitap kesitlerini sistemimiz otomatik olarak hafızasına kaydediyor. Hikayematiklerimiz sayesinde insanlar, metro istasyonlarında, otobüs duraklarında, belediyelerde, özel ve kamu kuruluşları bekleme alanlarında, hava alanlarında bekleme yapılan her alanda zamanlarını boşa geçirmekten kurtulacak. Akıllı cihazlarla ilgilenmek yerine okuma alışkanlığını tekrar geri kazanmamızı sağlayacak olan projemizle makinenin üzerinde olan 1, 3, 5 dakikalık metin seçenekleri sayesinde ne kadar bekleyecekse o kadar sürelik çıktı alınacak ve okuna bilecek.”