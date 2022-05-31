Pazar günü LGS var! İşte Kocaeli'de sınava girecek öğrenci sayısı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 5 Haziran Pazar günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum saat 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.
28 BİN 965 ÖĞRENCİ SINAVA GİRECEK
5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek sınava Kocaeli il genelinde 8’inci sınıfa devam eden toplam 28 bin 965 öğrenci girecek. 354 okulda, 2 bin 457 salonda yapılacak sınavda 6 bin 380 öğretmen görev yapacak. LGS sınav sonuçları 30 Haziran’da açıklanacak.