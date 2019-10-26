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SEDAŞ’TAN KOŞUŞTURAN KADINLARA ANLAMLI BİR MOLA

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.); 2018 yılından beri yürüttüğü ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin altının çizildiği Fırsat Eşitliği Projesi “ Forget the Gender” sloganıyla tüm hızıyla devam ediyor.

SEDAŞ'TAN KOŞUŞTURAN KADINLARA ANLAMLI BİR MOLA

26 Ekim 2019 Cumartesi 10:49

Geçtiğimiz günlerde Akkök Holding İcra Kurulu Üyesi Özlem ATAÜNAL ve eğitmen Aylin Safiye DENİZ’in katılımıyla gerçekleştirilen “Koşuşturan Kadın Sendromu” temalı söyleşide bir araya gelen SEDAŞ’lı kadın çalışanlar; gün boyunca samimi bir ortamda ortak duygu, düşünce ve sıkıntılarını paylaşma fırsatı buldu.

 

SEDAŞ İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Necmi ODYAKMAZ;  SEDAŞ’ın proje kapsamında “Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İlkeleri’ni (WEPs)” imzaladığını duyurarak; atılan bu adımın bir taahhüt niteliğinde olduğunu ve projenin toplumsal gelişim açısından çok önemli olduğunu aktardı. Gerçek hayat hikayelerinden paylaşımda bulunan ODYAKMAZ; kadının güçlendirilmesi ve cinsiyet eşitliğinin gelecek nesillere aşılanması açısından yapılan çalışmaları desteklediğini ve şirket olarak bu çalışmalara devam edileceğini belirtti.

 

Akkök Holding İcra Kurulu Üyesi Özlem ATAÜNAL ise kendi iş yaşamından deneyimlerini de aktardığı konuşmasında, kadınların daha cesaretli ve özgüvenli olması gerektiğinin altını çizerek; 1980’lerde kullanılmaya başlayan ve giderek yaygınlaşan “Cam Tavan” olgusunun günümüzde kırılmaya başladığını belirtti. Kurumsal ve köklü firmalarda yürütülen toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirirken; farklı ülkelerden de örnekler vererek bu projeler ile cinsiyet eşitliği olgusunun toplum her kesiminde yaygınlaşacağına inandığını söyledi.

 

SEDAŞ İnsan Kaynakları Direktörü Sinem YORULMAZ; yaptığı konuşmada, eşitlik kavramının ailede başladığını ve çocukların eğitiminde bu konuya hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirterek “Benim kendi kızıma hep söylediğim bir cümle var; kadın ve erkek olarak olamayacağımız sadece iki şey var; kadınlar baba olamaz, erkekler anne olamaz. Bunların dışındaki her meslek ve statü, her iki cinsiyet için de eşit mesafededir” diyerek günlük rutinde kullanılan ifadelerin ve dilin bu konuda örnek teşkil ettiğini söyleyip farkındalık çağrısında bulundu. Proje aksiyon planı doğrultusunda Konuşma Dilinde Eşitlik, Okullarda ve Eğitim Fırsatlarında Eşitlik, İş Hayatında Eşitlik gibi konularda çalışmaların devam edeceğini belirten YORULMAZ; toplumun her kesimine temas eden bu çalışmaların önemli bir katma değer yaratacağını ve ilerleyen zamanlarda kapsamının genişletileceğini ifade etti.

 

Günün devamında; eğitmen Aylin Safiye DENİZ’in yönlendirmeleri ve SEDAŞ’lı kadınların katkıları ile yapılan çalışma ve söyleşide; hayatın koşuşturmacası ve sorumluluklar arasında sıkışan kadınların, kendilerini dinlemek için alacakları küçük molaların hayat kalitelerine yansıtacağı olumlu etkiler üzerinde konuşuldu.  







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