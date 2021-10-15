SUADİYE İLK ve ORTAOKULU ÖĞRETMEN ve ÖĞRENCİLERİ ERASMUS+ PROJESİ KAPSAMINDA İSPANYA’DAN DÖNDÜLER

Okul Müdürü Hakan BOZAN nezaretinde toplam 2 Öğretmen ve 5 Öğrenci ile katılarak, konulu projeler kapsamında ülkemiz ve yöremize ait sunum ve video gösterilerini diğer ortak ülkeler Portekiz, İtalya, Kuzey Makedonya, İspanya ve Almanya’dan katılan öğrenci, öğretmen ve velilere sunma imkanı buldular.





Okul Müdürü Hakan BOZAN, “Projelerin Dezavantajlı öğrencilerin eğitimi ile ilgili olmasından dolayı öğrencilerimizin İspanya’da konu ile ilgili eğitimi aldıklarınıve konu ile ilgili çeşitli etkinlikler ve sunumların yapıldığını” belirtti.

Okul Müdürü Hakan BOZAN, Slovakya’da yapılan toplantıda, 24 ay sürecek olan proje kapsamında diğer ortak ülkeler ile yapılacak olan etkinlikler, diğer ülkelerde yapılacak toplantıların tarihleri kararlaştırılmış olup kararlaştırılan takvim dahilinde diğer proje ortağı okulların da ziyaretine devam edileceğini belirtmiştir.

Okul Müdürü Hakan BOZAN, İspanya’da bulunulan süre kapsamında, kültürü ve gerekse de tüm ortaklar ile kültürel alışverişin yapıldığını, Guadalajara yerel makamları ile bir araya gelinerek başta tarihi ve kültürel şehri olmak üzere tarihi ve kültürel yerlerin ziyaret edildiğini belirtti.

Okul Müdürü Hakan BOZAN, “Bu tür projelerin öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için çok faydalı olduğunu, bu proje kapsamında kazanılacak deneyim ve tecrübelerin gerek öğretmen gerekse de öğrencilerimizin üzerinde özellikle dil öğrenimi yönünden olumlu motive edeceğini düşündüğünü ve önümüzdeki yıllarda da farklı projeler üretmek içi çalışmalarına devam ettiklerini, Şu ana kadar okulumuzdan toplam 23 farklı ülkeye 84 öğretmen ve 217 öğrencimizin gittiğini” belirtti.





