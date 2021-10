SUADİYE İLK ve ORTAOKULU ÖĞRETMEN ve ÖĞRENCİLERİ ERASMUS+ PROJESİ KAPSAMINDA İSPANYA’DAN DÖNDÜLER

İlimiz Kartepe İlçesinde Suadiye Ortaokulu’nun, 2020 teklif çağrısı döneminde Erasmus+ projeleri kapsamında Ulusal Ajans’a başvurusunu yapmış oldukları "Why not learning from others? Yeah! Why not?" isimli projeleri kapsamında 03/10/2021 - 10/10/2021 tarihleri arasında İspanya’nın Guadalajara şehrinde bulunan “Colegio Publico Ocejon” okulunda proje etkinliklerine katıldılar.