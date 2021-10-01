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Toplu İş Sözleşmesinde İmzalar Atıldı

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) ve Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası ( Tez- Koop-İş) arasında 103 sözleşmeli personele ilişkin toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Toplu İş Sözleşmesinde İmzalar Atıldı

01 Ekim 2021 Cuma 15:26

 

Gebze Teknik Üniversitesi’ne bağlı sözleşmeli personele ilişkin 01.04.2021-31.03.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesi 30 Eylül 2021 tarihinde imzalandı. TÜHİS’te yapılan imza törenine GTÜ Genel Sekreteri Nadir Yıldırım, GTÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Teoman TOHUM,  GTÜ İdari ve Mali İşler Daire Şefi Aydın Kurt, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ve  Tez- Koop-İş Sendikası yetkilileri katıldı. İki yıllığına imzalanan toplu iş sözleşmesi ile ücretlere yüzde 37 oranında zam, sosyal yardımlarda, yol yardımlarında ve ek ödemelerde GTÜ yetkililerinin katkıları ile önemli ölçüde iyileştirmeler yapıldı.


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