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TRAFİK EĞİTİM PARKI İLE KADIN VE ÇOCUK SPOR MERKEZİ AÇILIYOR

Darıca’da iki projenin açılışı gerçekleşiyor Darıca Belediyesi iki önemli proje olan Trafik Eğitim Parkı ile Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kadın ve Çocuk Spor Merkezi’nin açılışını aynı anda gerçekleştiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın birlikte yer alacağı açılışa çok sayıda vatandaşın katılması bekleniyor.

TRAFİK EĞİTİM PARKI İLE KADIN VE ÇOCUK SPOR MERKEZİ AÇILIYOR

14 Ekim 2021 Perşembe 10:03

Darıca’da iki projenin açılışı gerçekleşiyor

Darıca Belediyesi iki önemli proje olan Trafik Eğitim Parkı ile Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kadın ve Çocuk Spor Merkezi’nin açılışını aynı anda gerçekleştiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın birlikte yer alacağı açılışa çok sayıda vatandaşın katılması bekleniyor.

Seçim beyannamesinde verdiği sözleri bir bir yerine getiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın büyük önem verdiği iki proje olan Trafik Eğitim Parkı ile Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kadın ve Çocuk Spor Merkezi’nin açılışı aynı anda gerçekleşecek. 15 Ekim 2021 Cuma günü saat 14.00’da gerçekleşecek olan açılışa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra bölge protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılması bekleniyor.

VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRİYORUZ

Darıcalıları açılışa davet eden ve vatandaşlara verdiği sözleri yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Seçim meydanlarında vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yerine getirmek ve sözlerimizi tutmak için Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte canla başla çalışıyoruz. Birçok projemizi hayata geçirdik ve birçoğunun da temelini attık. Sırasöğütler Mahallemizde bulunan Trafik Eğitim Parkı ve Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adını verdiğimiz Kadın ve Çocuk Spor Merkezi’ni tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunduk. Resmi açılışını gerçekleştireceğimiz programa tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.









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