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TÜBİTAK 4007 Fatih Bilim Şenliği başladı

TÜBİTAK, Fatih Belediyesi ve Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "TÜBİTAK 4007 Fatih Bilim Şenliği" başladı.

TÜBİTAK 4007 Fatih Bilim Şenliği başladı

23 Eylül 2021 Perşembe 17:07

TÜBİTAK, Fatih Belediyesi ve Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "TÜBİTAK 4007 Fatih Bilim Şenliği" başladı.

Fatih Mimar Sinan Stadı'nda başlayan etkinliğin açılışına Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına ile öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Programda "Robot Mini Ada" tarafından bir gösteri gerçekleştirildi. Sifigu Bilim Kulübü öğretmenleri tarafından yapılan etkinlik çocuklara neşeli anlar yaşattı.

Stantlarda açılan çeşitli atölyelerde ise çocuklara bilimsel çalışmalar gösterildi.

"Yarının vizyonuna uygun çalışmalar yapmak zorundayız"

Programın açılışında konuşan Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına, yaşam şartlarının hızla değiştiği bir dünyada çocukları yarının teknolojisine hazırlamaları gerektiğini belirterek, "Çocuklarımızın yıllar sonra 'Bizi neye hazırladınız?' sorusuna doğru cevap bulabilmemiz için dünün birikiminden ilham alıp bugünün şartlarını kullanarak yarının vizyonuna uygun çalışmalar yapmak zorundayız." dedi.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da tarihi bölgenin, tarihin o dönemine göre büyük bir mühendislik örneği olduğuna işaret ederek, "Bu yapıları ayakta tutan temeller o gün bilim aşkı ile atılmış temellerdir. O günkü bilimsel koşullarda çok yüksek teknoloji demektir." şeklinde konuştu.

Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sultanahmet'i, Süleymaniye'yi veya Ayasofya'yı bugün inşa etmeye kalksak bile böyle bir mühendislik bugünkü koşullarda dahi gerçekten çok zor bir iş. Dolayısıyla bu, büyük bir aşkla karılmış ve harçla atılmış. Bu topraklar, özellikle Fatih, İstanbul birçok bilim insanı yetiştirmiş, en önemli bilim insanlarından Ali Kuşçu ile ilgili Fatih'te pek çok yerimiz, mekanımız var."

56 atölye ve 3 konferanstan oluşan etkinlik 25 Eylül'de sona erecek.

 

AA
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