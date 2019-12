Türkistan temalı “Gönül Coğrafyası Okumaları” başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde; Kocaeli genelinde eğitim alan lise öğrencilerine yönelik bu yıl üçüncü kez ödüllü “Gönül Coğrafyası Okumaları” yarışması düzenleniyor. Türkistan’ı konu edinecek yarışmayla liseli gençlerin geçmişte yaşanan olayları fark ve idrak etmesi, farklı coğrafyaların tanınması ve tarihte yaşanan olaylar hakkında bilinçlenmesi amaçlanıyor. Bu yarışmayla liseli gençler ödül kazanmanın yanı sıra ‘Gönül Coğrafyası Okumaları’nı pekiştirecek, edebi yönlerini ve düşüncelerini kâğıda dökme becerilerini keşfetme fırsatı yakalayacak.

YARIŞMANIN KONUSU

Gönül Coğrafyası Okumaları Projesi çerçevesinde Kocaeli’nde öğrenim görmekte olan resmi ve özel tüm ortaöğretim (9.10.11.12. sınıf) öğrencilerini kapsayacak yarışmanın konusu Türkistan’da Buhara ve Semerkant olarak belirlendi. Bu yıl projeye dâhil olacak öğrenciler Necip Kiylani’ye ait “Türkistan Geceleri” ve Yılmaz Öksüz’ün “Pir-i Türkistan” kitaplarını okuyarak yarışmaya hazırlık yapacak. Bu iki eserin temini konusunda, katılım sağlayan okullar Büyükşehir Belediyesine başvurup eserleri temin edebilecek. Seçilen kitaplardan yola çıkılarak öğrenciler şiir, deneme ve öykü kategorilerinde yarışmaya katılım sağlayabilecek. “Gönül Coğrafyası Okumaları” yarışmasında önceki yıllar Kudüs ve akabinde Balkanlar teması işlenmişti.

KATILIM ŞARTLARI

Yarışmacı öğrenciler okullarında en az 10, en fazla 15 kişilik okuma grupları oluşturarak yarışmaya katılabilecek. Ayrıca her okuma grubunun başında bir tane öğretmen olması şartı bulunuyor. Bir öğretmen aynı anda iki okuma grubuna rehberlik edebilecek. Her okul en fazla 4 grup, her öğrenci ise sadece bir eserle yarışmaya katılım sağlayabilecek. Yarışmaya kitap okuma etkinliğine katılmayan öğrenciler de katılım yapabilecek. Kitap okuma projesine katılmayan öğrencilerin yarışmada derece alması halinde okuma grubunu organize eden danışman öğretmen ile ilişkilendirilecek.

YARIŞMA BAŞVURU ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

Başvurular, öğrencilerin kendi okullarındaki grup rehber öğretmeni aracılığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi (http://www.kocaeli.bel.tr/) adresine yapılacak. Başvurusu kabul gören okuma grupları SMS yoluyla bilgilendirilecek. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra başvuru süresi içerisinde yazılan öykü, deneme ve şiirler, rehber öğretmenler tarafından okul yönetimine teslim edilecek.

EN İYİ 10 ESER BELİRLENECEK

Okul yönetimi en az biri Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olmak üzere 3 kişiden oluşan bir komisyon ile eserleri inceleyerek her kategoriden ilk 3 eseri belirleyip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderecek. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden oluşturulmuş kurul, öğrenciler tarafından yazılan eserlerin ön değerlendirmesini yaparak her kategoride en iyi ilk 10 eseri belirleyecek. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince her kategoride değerlendirilmesi yapılan ilk 5 eser Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından teslim alınarak Büyükşehir ve Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen jüri kuruluna teslim edilecek.

ÇEŞİTLİ ÖDÜLLER VERİLECEK

Yarışmada derece yapan projeler, rehber öğretmen ve eseri yazan öğrenci dâhil olmak üzere çeşitli ödüllerle ödüllendirilecek.

YARIŞMA İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER

Kitapların dağıtımı: 23 Aralık 2019 – 04 Ocak 2020

Okumaların yapılması: 06 Ocak 2020 – 09 Mart 2020

Sonuçların ilan edilmesi ve Ödül Töreni: 13 Nisan 2020 – 20 Nisan 2020