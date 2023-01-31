Tuvalet Eğitimi İçin 6 Önemli Kural

Tuvalet eğitiminin zamanı çocuktan çocuğa göre farklılık gösterebilir. Tuvalet eğitiminin çocuk gelişimi için oldukça önemli olduğunu dile getiren Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Eker Neftçi, tuvalet eğitiminde uyulması gereken altın kuralları açıkladı:

2 yaşından önce tuvalet eğitimine başlanmamalı





Eğer bebek kendini bazı basit kelime ve hatta 2 kelimelik cümlelerle rahatça ifade

edebiliyorsa, bezine yaptıktan sonra rahatsızlık duyup değiştirilmesini istiyorsa, gün içinde

bezinin kuru kalma süresi uzadıysa, bebek tuvalet eğitimi için hazırdır.

Annenin bu dönemdeki psikolojisi önemli

Anne bu dönemde çocuğa tam destek olabilmesi açısından uygun bir psikolojik dönemde

olmalı. Tekrarlayan altına kaçırma kazaları, tuvalete geç gitme, yaptıktan sonra tuvaletini

haber verme gibi durumlara anne sabırla ve çocuğuyla arasındaki güven duygusunu

bozmadan uyum sağlamalı. Bunun için en uygun zaman dilimini anne belirlemeli.

Eğlenceli kitapları okuyarak ön hazırlık yapılabilir





Tuvalet eğitimi konusunda eğlenceli ve resimleri ilgi uyandıran kitapları eğitim öncesi çocuğa

okumak, bu dönemin aslında hiç de sıkıcı olmadığını ona vurgulamak açısından önemli.

Tuvalet eğitiminin en son aşaması olarak el temizliğinin önemini vurgulayan birkaç görsel,

hastalıklardan korunmada da çok faydalı olacaktır.





Anne kararlı olmalı





Annenin mutsuzluğu ve siniri çocuğa yansır ve olumsuz etkiler. Bu yüzden anne her şeye ve

her duruma rağmen her daim güler yüzlü olmalı ve çocuğu telkin edici şekilde konuşmalı.

Tuvalet alışkanlığı kazandırılırken kararsızlığa ve tutarsızlığa yer yok. Çocuk ilk gün tuvalete

gidebilir ama ikinci gün hırçınlaşıp gitmeyebilir, altına yapabilir. Bu gibi durumlarda anne yılıp

altına bezi bağlamamalı. Sabır çok önemli.

Kazalar olduğunda abartılı tepkiler verilmemeli

Tuvaletini başarılı bir zamanlama ve yerine yaptığında sevinç çığlıkları atılmamalı, kaza ya da

başarısızlık durumunda da negatif bir ortam yaratılmamalı. İkisinin de doğal bir durum

olduğu mesajının çocuğa başarılı bir şekilde iletilmesi tuvalet eğitimin kilit noktasıdır;

çocuğun kendine güvenini pekiştirir. Aksi takdirde iş inada biner ve tuvalet eğitimine ara

vermek zorunda kalınabilir.

Tuvalet eğitimi boyunca külot kullanılmalı

Gündüz altında külot varken gece bez olması çocuğunun kafasını karıştırır. Aklından bezin

tamamen çıkması için hayatından da çıkması lazım. O yüzden her ne kadar kazalara sebep