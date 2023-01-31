Tuvalet Eğitimi İçin 6 Önemli Kural

2 yaşından önce tuvalet eğitimine başlanmamalı
Eğer bebek kendini bazı basit kelime ve hatta 2 kelimelik cümlelerle rahatça ifade
edebiliyorsa, bezine yaptıktan sonra rahatsızlık duyup değiştirilmesini istiyorsa, gün içinde
bezinin kuru kalma süresi uzadıysa, bebek tuvalet eğitimi için hazırdır.
Annenin bu dönemdeki psikolojisi önemli
Anne bu dönemde çocuğa tam destek olabilmesi açısından uygun bir psikolojik dönemde
olmalı. Tekrarlayan altına kaçırma kazaları, tuvalete geç gitme, yaptıktan sonra tuvaletini
haber verme gibi durumlara anne sabırla ve çocuğuyla arasındaki güven duygusunu
bozmadan uyum sağlamalı. Bunun için en uygun zaman dilimini anne belirlemeli.
Eğlenceli kitapları okuyarak ön hazırlık yapılabilir
Tuvalet eğitimi konusunda eğlenceli ve resimleri ilgi uyandıran kitapları eğitim öncesi çocuğa
okumak, bu dönemin aslında hiç de sıkıcı olmadığını ona vurgulamak açısından önemli.
Tuvalet eğitiminin en son aşaması olarak el temizliğinin önemini vurgulayan birkaç görsel,
hastalıklardan korunmada da çok faydalı olacaktır.
Anne kararlı olmalı
Annenin mutsuzluğu ve siniri çocuğa yansır ve olumsuz etkiler. Bu yüzden anne her şeye ve
her duruma rağmen her daim güler yüzlü olmalı ve çocuğu telkin edici şekilde konuşmalı.
Tuvalet alışkanlığı kazandırılırken kararsızlığa ve tutarsızlığa yer yok. Çocuk ilk gün tuvalete
gidebilir ama ikinci gün hırçınlaşıp gitmeyebilir, altına yapabilir. Bu gibi durumlarda anne yılıp
altına bezi bağlamamalı. Sabır çok önemli.
Kazalar olduğunda abartılı tepkiler verilmemeli
Tuvaletini başarılı bir zamanlama ve yerine yaptığında sevinç çığlıkları atılmamalı, kaza ya da
başarısızlık durumunda da negatif bir ortam yaratılmamalı. İkisinin de doğal bir durum
olduğu mesajının çocuğa başarılı bir şekilde iletilmesi tuvalet eğitimin kilit noktasıdır;
çocuğun kendine güvenini pekiştirir. Aksi takdirde iş inada biner ve tuvalet eğitimine ara
vermek zorunda kalınabilir.
Tuvalet eğitimi boyunca külot kullanılmalı
Gündüz altında külot varken gece bez olması çocuğunun kafasını karıştırır. Aklından bezin
tamamen çıkması için hayatından da çıkması lazım. O yüzden her ne kadar kazalara sebep
olsa da her daim külot giydirilmeli ve bez hiç bağlanmamalı.