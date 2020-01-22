EĞİTİM:
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Yeni nesil gençler robotik kodlama öğreniyor

Bilgievleri, robotik kodlama atölyeleri ile yeni nesil gençlik için önemli bir fırsat sunuyor.

Yeni nesil gençler robotik kodlama öğreniyor

22 Ocak 2020 Çarşamba 10:39

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime yönelik hizmetleri arasında başı çeken ve Türkiye'ye örnek olan Bilgievleri robotik kodlama atölyeleri ile yeni nesil gençlik için önemli bir fırsat sunuyor.

 

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

2019-2020 eğitim öğretim yılında Bilgievleri’nde öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği atölyelerde robotik kodlamanın yanı sıra basit elektrik devrelerini içerisinde barındıran robotların çalışma mantığı, çalışma yöntemleri ve algoritma mantığı da öğretiliyor. Öğrenciler düzeylerine göre algoritma ve programlamaya giriş eğitimi aldıktan sonra birden çok blok kod programı aracılığıyla programlama eğitimine başlayıp kendisini geliştirme imkânı sunuluyor.

 

UZMAN EĞİTMENLER

Bilgievlerinde gerçekleşen robotik kodlama atölyeleri konularında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştiriliyor. Müfredata bağlı olarak algoritma mantığını uygulamalı şekilde deneyimleyerek gerçek hayat problemleri üzerine çözüm önerileri de sunulan atölyeler sayesinde ilk ve ortaokul yaş grubu öğrenciler önemli bir fırsat oluyor.

 

12 KİŞİLİK SINIFLAR

12 kişilik sınıflarda haftada 2 saat üzerinden 8 hafta süren robotik atölyeler sonunda öğrencilerin teknolojiye olan ilgisi doğru yönde kanalize edilmiş oluyor. Bu çerçevede geleceğin teknoloji mühendislerinin ve bilim adamlarının yetişmesi için robotik kodlama eğitimi verilen sınıflarda, çocuklara robotlar üzerinde çalışmalar yaptırılıp, eğitimler veriliyor.


 

STEM İLE BAŞLIYORLAR

Bilgievlerinde yapılan Robotik kodlama dünyada kabul görmüş STEM formülü ile başlanıyor. Science, technology, engineering ve mathematics kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olan STEM bu alandaki akademik disiplinleri tanımlıyor. Çocuklar, çeşitli parçaları bir araya getirerek akıllarındaki projeleri yapmış oluyor, aynı zamanda ortaya getirdiği ürünün kendi emeği olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyuyor. Bu projelere herhangi bir değişiklik veya geliştirme imkânı da bulunduğundan, çocukların yaratıcılığı gitgide artıyor. Günümüzde çoğu eğitim kurumu öğrenciler için Robotik kodlama sınıfları, atölyeleri kurarak özellikle küçük yaşta çocukların bu alanlara ilgi duyması ve mucitlik yönlerini ortaya koyması için çalışmalar yapmakta.

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