YGS AÇIKLANDI !

Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı, üniversiteye geçişin ilk aşaması olan YGS’nin sonuçları açıklandı. Bin 457 adayın sınavı geçersiz sayıldı.





2,2 milyon üniversite adayının bir süredir beklediği ve 12 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Yükseköğretime Geçiş Sınavı ( YGS) sonuçları açıklandı.

Bin 457 adayın sınavı geçersiz sayılırken, kız adayların yüzde 73’ü 180’nin üzerinde puan alarak başarılı oldu.

2 milyon 161 bin adayın sınavı geçerli sayıldı.

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YGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçların ardından 180 ve üzeri puan alan adaylar, üniversiteye geçişin ikinci aşaması olan LYS’ye başvuru yapabilecek. Peki YGS sonuçları nasıl öğrenilir?

YGS’ye katılım sağlayan ve sınav sonuçlarını merak eden üniversite adayları, ÖSYM’nin Sonuç Sistemi’ne T.C. Kimlik No ve Aday Şifresi ile giriş yaparak sınav sonuçları ekranına ulaşabilecek. Herhangi bir YGS puan türünden 180 puan alan bir aday, LYS’ye katılmak için başvuru yapabiliyor.





09:45 KURALININ UYGULANDIĞI İLK SINAV

12 Mart 2017 Pazar günü yapılan YGS ile, ÖSYM ilk defa bu yıl “09:45 saat kuralı”nı uyguladı. Kurala göre sınava girecek adayların, en geç 09:45’e kadar sınava girecekleri salonda olması gerekiyordu.

ÖSYM, hem internet sitesinden, hem sosyal medya platformlarından hem de adayların sınav giriş belgesi çıkardığı ekrandan ve çeşitli iletişim yollarıyla sık sık adaylara uyarı 09:45 kuralı ile ilgili uyarı yapmıştı.

Ancak tüm uyarılara rağmen sınav günü bazı adaylar çeşitli nedenlerden dolayı birkaç dakika ile sınava geç kalmış ve sosyal medya sitelerinde bu kurala karşı tepkiler toplanmıştı.

ÖSYM ise, gelen tepkilere karşılık olarak “kuralın adaylara sık sık hatırlatıldığı ve geç kalmamaları konusunda dikkatli olmaları gerektiği” konusuna değindiğini açıklamıştı.

ÜNİVERSİTE İÇİN SIRA LYS’DE

YGS’de 180 ve 180 üzeri puan alan adaylar, dört yıllık bir üniversiteye tercih yapabilmek için şimdi de Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)’ye katılım sağlayacak. LYS’de adaylar Matematik, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Edebiyat ve Coğrafya derslerinden sorulacak olan sorulara doğru cevap vermeye çalışacak.

LYS’nin ardından alınan puana göre adaylar istedikleri üniversitede okumak istediği bölüm için tercihini yapacak ve puanlarının yettiği bir üniversite bölümünü kazanacak.