YKS öncesi Gri Koç motivasyonu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü tarafından Akademi Lise öğrencilerine yönelik YKS sınavı öncesi motivasyon semineri düzenlendi. Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Salonu’nda düzenlenen seminerde, üniversiteye giriş sınavı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) az bir süre kala 12. sınıf ve mezun öğrencilerin sınav kaygılarıyla baş etme yöntemleri, motivasyon için gerekenler, meslek seçimi noktasında göz önüne alınması gereken başlıklar ele alındı.

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ 5 BAŞLIK

YKS’ye az bir süre kala düzenlenen motivasyon seminerinde Gri Koç olarak tanınan Gökhan Müftüoğlu, öğrencilerin tam da bu dönemde sınav öncesi moral ve motivasyonlarını artırmaları ve hedefleri konusunda yönlendirici başlıkları ele aldı. Üniversite sınavıyla meslek hayatlarına ilk adımı atmayı planlayan öğrencilerden öncelikle kendilerine, ‘’Ne istedim? Niye istedim? Başarabilecek miyim?’’ sorularını sormalarını istedi. Hedeflerini belirleyen öğrencilere daha sonra planlama ve zaman konusunda da neler yapabileceklerinden bahseden Müftüoğlu, en önemli başlık olarak ‘’mücadele’’ konusu ele aldı.

GRİDEN BEYAZA

Akademi Lise öğrencilerine örnekler vererek yönlendirmelerde bulunan Gri Koç, seminerinin konusu olan ‘Griden Beyaza’ konusuna açıklık getirdi.

Bir kesim öğrenci grubundan, tüm süreçten ümitli olup var gücüyle çalıştığı için Beyazlar olarak söz edilirken tamamen boş vermişlik içinde hiç mücadele etmeyen öğrencilerden Siyahlar olarak nitelendirdi. Çalışmadığında vicdan azabı duyan hem de çalışma sürecinde zaman zaman motivasyonunu kaybedip siyaha doğru meyleden gençleri de gri olarak betimledi. Bu grileri beyaza döndürebilmek için neler yapılabileceği konusunda önemli detaylara yer veren Gri Koç hem keyifli hem de eğitici bir seminere imza attı.

ODAKLANMA SORUNUNUN ALTINI ÇİZDİ