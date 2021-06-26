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YKS’ye geç kalan öğrencilerin imdadına zabıta yetişti

Çeşitli nedenlerle YKS’ye geç kalan 16 öğrenciyi Kocaeli Zabıtası sınav yerlerine ulaştırdı. Zabıta ayrıca sınavın sessiz bir ortamda yapılabilmesi için inşaat çalışmalarını durdurdu.

YKS'ye geç kalan öğrencilerin imdadına zabıta yetişti

26 Haziran 2021 Cumartesi 19:43

 

Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) için adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulun yolunu tuttu. Çeşitli sebeplerle sınav yerine geç kalan adaylarının imdadına ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri yetişti. Sınava geç kalan 16 adayı Kocaeli Zabıtası araçlarına alarak sınav yerlerine ulaştırdı. Zabıta ekiplerine teşekkür eden öğrencilere zabıta ekipleri de başarılar dileyerek motive etti.

 

İNŞAAT ÇALIŞMALARI DURDURULDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı sınav yapılan bölgelerde süren inşaat çalışmalarını da durdu. Çalışma alanlarına giden zabıta ekipleri sınavın bitimine kadar çalışma yapılmaması konusunda yetkilileri bilgilendirdi.

 

ADAYLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM İMKANI

Diğer yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi YKS’ye girecek öğrencilere sınavın yapılacağı iki gün boyunca ücretsiz ulaşım hizmeti sağlıyor. Öğrencilerin sadece sınav giriş belgesi göstermeleri yeterli. Ücretsiz ulaşım hizmeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçlarda geçerli…

 

10.15’TE BAŞLADI

2 milyondan fazla öğrencinin başvurduğu YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15’te başladı. Saat 10.00’dan itibaren sınava girecekleri yerlere alınmayan öğrenciler 120 soru için 135 dakika ter döktü.

 

AİLELER OKUL BAHÇESİNE ALINMADI

Salgın tedbirleri altında gerçekleştirilen YKS'ye hazırlanan öğrencilerin daha sessiz ve rahat bir ortamda sınava girebilmeleri için ailelerin okul bahçelerine girmesine izin verilmedi. Öğrenciler kadar ailelerin de heyecanlı olduğu sınav öncesi okul önlerinde bekleyen veliler, çocuklarının başarılı bir sınav geçirmeleri için dua etti.  


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