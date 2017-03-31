1.8 Milyon Eve Ucuz İnternet

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, “İnternetsiz ev kalmasın” seferberliği başlatıldığını söyledi. Arslan, “Türkiye’de sabit telefon abonesi olan ancak bir kere bile internet kullanmamış 1.8 milyon hane var. Seferberliğin hedefi bu vatandaşlarımızı internet ile buluşturmak” dedi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

, internet kullanmayan hane kalmaması ve her gelir grubundan vatandaşın bu hizmete erişimi sağlayabilmesi için “İnternetsiz ev kalmasın” seferberliği başlatıldığının müjdesini

’ta verdi.

Türkiye’nin dijital dönüşümü için internet kullanımının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çeken Arslan, “Bugünün Türkiye’sinde tek bir vatandaşımızın bile internete erişmekten mahrum kalmaması için çalışıyoruz. Çünkü internet herkes için. Gencimiz, yaşlımız, evinde ödevini yapan çocuğumuz, işini büyütmeye çalışan vatandaşımız için. Bu seferberliğin ilk ve en önemli adımı ise, internet fiyatlarının her gelir grubu tarafından ulaşılabilir olmasını sağlamak” dedi.

Türk Telekom çalışıyor

Arslan, seferberlik çağrısına Türk Telekom’un hızlı bir şekilde yanıt verdiğini ifade ederek, “Baktığımızda Türkiye genelinde sabit telefon abonesi olan ancak bir kere bile internet kullanmamış 1.8 milyon hane var. Bu seferberliğin ilk hedefi bu vatandaşlarımızı internet ile buluşturmak ve internet hizmetinin her gelir grubu tarafından erişilebilir olmasını sağlamak” diye konuştu.

Arslan, Türk Telekom’un internetin tüm gelir grupları tarafından ulaşılabilir bir hizmet olması için çalışmalara başladığını da belirterek, “Türk Telekom’daki arkadaşlarımızdan bu seferberlik kapsamında, ilk kez internet ile tanışacak vatandaşlarımız için özel bir tarife çalışmalarını rica ettim. Türk Telekom da kâr amacı gütmeyen bir tarifeyi çalışmaya başladı” dedi.

Türkiye genelinde Türk Telekom ile Fiberkent adıyla yeni bir proje başlattıklarına da işaret eden Arslan, proje kapsamında vatandaşların yüksek hızda internet ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için her binaya ve sokağa kadar fiberi götüreceklerini ifade etti. Arslan, en uygun fiber dönüşümün sağlanıp, eski bakır altyapının fiber altyapıya dönüştürülmesini hedeflediklerini dile getirerek, “Bu dönüşümlerin yapıldığı sahalarda her aboneye saniyede 100 megabit hızına kadar hat sağlamış bulunuyoruz. Bu projeyi Kars’ta başlatmış oluyoruz” diye konuştu.

Ücretsiz Wi-Fi akıllı kavşak

Bugüne kadar Antalya ve Karaman’ı akıllı şehir ile tanıştıran Türk Telekom, bakanlığın önderliğinde Kars’ı akıllı şehir haline getirdi. Bundan sonra Kars’ta yaşayan herkes ücretsiz Wi-Fi, akıllı kavşak, akıllı aydınlatma, akıllı geçiş sistemi, şehir erişim noktaları ve güvenlik kamerası hizmetleri ile tanışacak. Kars halkı daha düzenli ve konforlu bir hayat sürecek.

Kars Fiberkent olacak

Türk Telekom CEO’su Paul Doany, Kars’ı akıllı şehir yapmakla kalmayıp kenti aynı zamanda Fiberkent haline getirdiklerini belirtti. Doany, Fiberkent hakkında şunları söyledi: “Hükümetimizin çizdiği vizyon ve bakanlığımızın liderliğinde, doğunun yükselen merkezi olan Kars ilimizi, şehirlerde üretkenlik, ekonomik fırsatlar ve gelirin artmasını sağlayan akıllı şehir uygulamalarıyla donattık. Akıllı şehirler arasında yer alan Kars’ın tam anlamıyla bir fiber kente de dönüşmesi hedefiyle iletişim altyapısını da fiberle güçlendiriyoruz. Bu sayede Kars halkına saniyede 100 megabite kadar internet hızı sunabileceğiz ve Karslılar’ın da bilgi ve iletişim teknolojisinin nimetlerinden en üst düzeyde faydalanmasını sağlayacağız.”