EKONOMİ:
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4 milyon haneye 15 milyar liralık destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 15 milyar liralık 'Türkiye Aile Destek Programı' başvuruları bugün başlıyor.

4 milyon haneye 15 milyar liralık destek

27 Haziran 2022 Pazartesi 11:57

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal yardımlardan, yaşlı ve engellilere evde bakım desteğine birçok soruya cevap verdi. Bunlardan biri de 'Aile Desteği Programı'ydı. Bakan Yanık, " Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını bekliyoruz. Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 lira olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz. Yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek. Bunu 12 ay boyunca süreli ve düzenli yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

'Türkiye Aile Destek Programı' başvuruları bugün başlıyor. Başvuruların e-devlet üzerinden yapılacağını açıklayan Bakan Yanık, e-devlet uygulamasını kullanmayanların sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarına, onu da bilmemeleri halinde Bakanlığın herhangi bir kurumuna veya kuruluşuna gittiklerinde nereye, nasıl başvuru yapmaları gerektiği konusunda yönlendirileceklerini kaydetti.

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?
Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ile dar gelirlerinin alım gücünü daha da artıracağız. Aile destek programları Haziran'da başlıyor. 2.5 milyon haneye 2.5 milyar tahsis ettik. Desteklerin kapsamını genişletecek çalışmaları sürdürüyoruz" açıklamalarıyla duyuru yapmıştı.
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