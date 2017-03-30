EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

AKBANK ELEMAN ARIYOR!

Akbank Türkiye Geneli Lise- Önlisans- Lisans Personel Alımı Yapıyor

AKBANK ELEMAN ARIYOR!

30 Mart 2017 Perşembe 10:20


Akbank tarafından kurumsal kariyer sitesinde yayımlanan ilan duyuruları dahilinde kuruma personel alımları yapılacağı kamuoyuna duyuruldu. 

Akbank'ın şu anda 7 açık pozisyonu bulunuyor. Tamamına personel adayı başvuruları devam ediyor. Başvurular farklı zamanlarda yayımlanmış olup, tamamı 31 Aralık 2017'de sona erecek. Alımlar Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Bursa, Orta Anadolu'dan yapılacak. 

ALIM YAPILACAK OLAN POZİSYONLAR
Akbank'ın alım açtığı açık pozisyonlar ENGELLİ ALIMI, GİŞE YETKİLİSİ-BURSA BÖLGE, GİŞE YETKİLİSİ-GÜNEYDOĞU ANADOLU, GİŞE YETKİLİSİ-İSTANBUL ANADOLU, GİŞE YETKİLİSİ-İSTANBUL AVRUPA, GİŞE YETKİLİSİ-ORTA ANADOLU, ÇAĞRI MERKEZİ olarak sıralanıyor. 

GEREKLİ ŞARTLAR
Tüm pozisyonlar için farklı şartlar isteyen Akbank, 
-Gişe Yetkilisi alım ilanına T.C. vatandaşı olan, 1989 ve sonrası doğmuş olan, örgün öğretim lisans mezunu olan, askerlikle ilişiği bulunmayan, müşteri ve kalite odaklı, dinamik, güler yüzlü ve etkin iletişim sahibi, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilen, banka tarafından son 6 ay içinde yapılmış başka bir işe alım sınavına katılmamış olan adaylar başvuru yapmasını istiyor. 

*AKBANK Engelli personel alımı ilanına En az yüzde 40 oranında engel raporu sahibi olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise mezunu olmak, bankacılık konusunda deneyimsiz adaylar için 1982 ve sonrası doğumlu olmak, bankacılık temel yetkinliklerine sahip olmak şartlarına birebir uyan adayların müracaat etmesi bekleniyor. 

-AKBANK Çağrı merkezi yetkilisi alımına T.C. vatandaşı olmak, 1989 ve sonrasında doğmuş olmak, lisans ya da önlisans mezunu olmak, Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak ve banka tarafından son 6 ay içinde yapılmış başka bir işe alım sınavına katılmamış olmak ve bankanın daha önce yaptığı alım sınavlarında başarısız olmamak şartlarına uygun adaylar başvuru yapabilecek.

AYRINTILI LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ 
https://kariyer.akbank.com/(X(1)S(wbfpnrscjwjxrwj4qbslwcal))/Advertisement/AllJobList?AspxAutoDetectCookieSupport=1%20ba%C4%9Flant%C4%B1s%C4%B1na%20eri%C5%9Fim%20sa%C4%9Flay%C4%B1n%C4%B1z.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
AKBANK Personel AlımıTatlıkuyuMuallim KöyBallıkayaHerekeWebHaberİzmitşekerpınarDerinceDaricaDilovasıKocaeliGebze GazetesiGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KIDEM TAZMİNATLARINI MERAK EDENLER.. KIDEM TAZMİNATLARINI MERAK EDENLER..
Milyonlarca kişiye af geliyor Milyonlarca kişiye af geliyor
Coca Cola'da İnsan Dışkısı ! Coca Cola'da İnsan Dışkısı !
İstanbu'a Havaray İstanbu'a Havaray
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı
EMEKLİLER DİKKAT! EMEKLİLER DİKKAT!
Yukarı Çık

KIDEM TAZMİNATLARINI MERAK EDENLER..
Çalışanların en temel kaygısıdır iş güvencesi. Çalışma hayatının içinde karşılaşılabilecek...

Haberi Oku