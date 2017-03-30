AKBANK ELEMAN ARIYOR!

Akbank tarafından kurumsal kariyer sitesinde yayımlanan ilan duyuruları dahilinde kuruma personel alımları yapılacağı kamuoyuna duyuruldu.

Akbank'ın şu anda 7 açık pozisyonu bulunuyor. Tamamına personel adayı başvuruları devam ediyor. Başvurular farklı zamanlarda yayımlanmış olup, tamamı 31 Aralık 2017'de sona erecek. Alımlar Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Bursa, Orta Anadolu'dan yapılacak.

ALIM YAPILACAK OLAN POZİSYONLAR

Akbank'ın alım açtığı açık pozisyonlar ENGELLİ ALIMI, GİŞE YETKİLİSİ-BURSA BÖLGE, GİŞE YETKİLİSİ-GÜNEYDOĞU ANADOLU, GİŞE YETKİLİSİ-İSTANBUL ANADOLU, GİŞE YETKİLİSİ-İSTANBUL AVRUPA, GİŞE YETKİLİSİ-ORTA ANADOLU, ÇAĞRI MERKEZİ olarak sıralanıyor.

GEREKLİ ŞARTLAR

Tüm pozisyonlar için farklı şartlar isteyen Akbank,

-Gişe Yetkilisi alım ilanına T.C. vatandaşı olan, 1989 ve sonrası doğmuş olan, örgün öğretim lisans mezunu olan, askerlikle ilişiği bulunmayan, müşteri ve kalite odaklı, dinamik, güler yüzlü ve etkin iletişim sahibi, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilen, banka tarafından son 6 ay içinde yapılmış başka bir işe alım sınavına katılmamış olan adaylar başvuru yapmasını istiyor.

*AKBANK Engelli personel alımı ilanına En az yüzde 40 oranında engel raporu sahibi olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise mezunu olmak, bankacılık konusunda deneyimsiz adaylar için 1982 ve sonrası doğumlu olmak, bankacılık temel yetkinliklerine sahip olmak şartlarına birebir uyan adayların müracaat etmesi bekleniyor.