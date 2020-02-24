Altın Fiyatları Rekora Koşuyor

Yükselişini hızla sürdüren

altın

ın gram fiyatı her gün yeni bir rekor kırıyor. Gece 02.00 sıralarında 329,45 lirayı gören gram altın tarihi rekorunu tazeledi. Gram altın saat 10.00 itibariyle 329 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 537 liradan, cumhuriyet altını da 2.223 liradan satılıyor.

YÜZDE 4'LÜK PRİM YAPTI

Geçen hafta her gün yeni bir rekor kıran altının gram fiyatı Cuma gününü 317 liradan tamamlamıştı. Küresel piyasalardaki hareketle birlikte haftaya rekorla başlayan gram altın, yüzde 4'lük prim yaptı.

KORONAVİRÜS ETKİLİYOR

Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın çeşitli ülkelerine yayılan koronavirüs salgınıyla da güç kazanıyor. Dünya üzerinde ticareti yavaşlatan koronavirüs altın fiyatlarını yükseltiyor. Dünyadaki ticari kaygılar nedeniyle de altına olan talep her geçen gün artıyor.