banner462
EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Altın Fiyatları Rekora Koşuyor

Cuma gününü 317 liradan kapatan altının gram fiyatı yeni haftaya rekorla başladı. Gece 02.00 sıralarında 329,45 lirayı gören gram altın, tarihi rekorunu tazeledi. Gram altın saat 10.00 itibariyle 329 liradan işlem görüyor.

Altın Fiyatları Rekora Koşuyor

24 Şubat 2020 Pazartesi 10:52

Yükselişini hızla sürdüren altının gram fiyatı her gün yeni bir rekor kırıyor. Gece 02.00 sıralarında 329,45 lirayı gören gram altın tarihi rekorunu tazeledi. Gram altın saat 10.00 itibariyle 329 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 537 liradan, cumhuriyet altını da 2.223 liradan satılıyor.

YÜZDE 4'LÜK PRİM YAPTI

Geçen hafta her gün yeni bir rekor kıran altının gram fiyatı Cuma gününü 317 liradan tamamlamıştı. Küresel piyasalardaki hareketle birlikte haftaya rekorla başlayan gram altın, yüzde 4'lük prim yaptı.

KORONAVİRÜS ETKİLİYOR

Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın çeşitli ülkelerine yayılan koronavirüs salgınıyla da güç kazanıyor. Dünya üzerinde ticareti yavaşlatan koronavirüs altın fiyatlarını yükseltiyor. Dünyadaki ticari kaygılar nedeniyle de altına olan talep her geçen gün artıyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Altınçeyrek AltınTam AltınGebzeKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze'de İstihdam Buluşması Gebze'de İstihdam Buluşması
“Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşviği“ “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşviği“
Gebze'de hayırseverler bakkalın veresiye defterini satın aldı Gebze'de hayırseverler bakkalın veresiye defterini...
Zeytinoğlu 2019 yılı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi Zeytinoğlu 2019 yılı ödemeler dengesi verilerini...
TÜRKPATENT, Bilişim Vadisi'nde yenilikçi girişimlere hizmet verecek TÜRKPATENT, Bilişim Vadisi'nde yenilikçi girişimlere...
Gebze'de işveren buluşması Gebze'de işveren buluşması
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Gebze'de İstihdam Buluşması
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İş-kur işbirliğinde Gebze Kültür Merkezi’nde düzenlenen...

Haberi Oku