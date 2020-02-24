Altın Fiyatları Rekora Koşuyor

YÜZDE 4'LÜK PRİM YAPTI
Geçen hafta her gün yeni bir rekor kıran altının gram fiyatı Cuma gününü 317 liradan tamamlamıştı. Küresel piyasalardaki hareketle birlikte haftaya rekorla başlayan gram altın, yüzde 4'lük prim yaptı.
KORONAVİRÜS ETKİLİYOR
Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın çeşitli ülkelerine yayılan koronavirüs salgınıyla da güç kazanıyor. Dünya üzerinde ticareti yavaşlatan koronavirüs altın fiyatlarını yükseltiyor. Dünyadaki ticari kaygılar nedeniyle de altına olan talep her geçen gün artıyor.