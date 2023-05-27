EKONOMİ:
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“Altında düşüş alım fırsatı olabilir”

Altının geleceğine dair değerlendirmede bulunan ALB Yatırım Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yağbasan, altındaki düşüşün alım fırsatı olabileceğini belirtirken, ons altının artmasıyla gram altının 1600 TL’yi görebileceğini söyledi.

'Altında düşüş alım fırsatı olabilir”

27 Mayıs 2023 Cumartesi 11:24
  
  Altın fiyatlarında hareketlilik son dönemde arttı. Mayıs başında uluslararası piyasalarda 2 bin 65 doları görerek tarihi zirvesine yaklaşan ons altın, ardından düşüş trendine geçti ve 1935 dolar sınırına kadar geriledi. Hafta kapanışı ise 1950 dolara yakın seviyelerden gerçekleşti. Analistler, altında yaşanan son düşüşün ‘alım fırsatı’ olabileceği yönünde değerlendirmelerde bulunuyor. 
 
  ABD’de büyüme beklentiyi aştı 
  ALB Yatırım Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yağbasan, “Ons altında 26 Mayıs işlemlerinde, hem 100 günlük ortalamanın olduğu hem de son iki ayın en düşük seviyelerine işaret eden trend desteği konumunda bulunan 1935 dolar sınırına kadar gerileme yaşandı. ABD ekonomisinde ilk çeyrekte büyüme oranının yüzde 1,3 ile beklenti üzerinde gelmesi, ilk etapta faize ilişkin ‘güvercin FED’ öngörülerini zayıflattı ve kıymetli madenlerde bir geri çekilme yaşandı” dedi. 
 
  Enflasyonda gerileme yaşanıyor 
  Bununla birlikte ABD enflasyonunda yumuşamanın başlaması ve borç limitine dair problemin bir şekilde çözülecek olmasıyla birlikte ons altın üzerindeki baskının hafiflemeye başlayacağını öngören Yağbasan, “Bugün itibarıyla gerçekleşen fiyatlamalara bakarsak, FED tarafında Ekim 2023’te faiz indirim sürecine başlanması bekleniyor. Bu beklenti, TÜFE ve Tarım Dışı İstihdam başta olmak üzere ekonomik verilerle de desteklenirse, altında yukarı yönlü hareketin önü açılabilir. Ons altında yılsonu beklentimiz 2100-2150 dolar seviyelerinde bulunmaktadır” dedi. 
 
  “Gram altın 1600 TL’yi görebilir” 
  Gram altın tarafında ise yatırımcıların odaklanması gereken noktalardan birinin dolar/TL olduğunu hatırlatan Yağbasan, “TCMB’nin gerçekleştirdiği son piyasa katılımcıları anketine göre, 2023 sonunda parite beklentisi 23,08 olarak tahmin edilmektedir. Ons tarafındaki beklentilerle ele alacak olursak, gram altında yılsonu öngörüleri 1560-1600 seviyeleri arasında oluşmaktadır. Yatırımcılar, özellikle ABD’de TÜFE rakamlarına dikkat etmeli. Enflasyonda tekrar bir katılaşma gerçekleşirse, altın üzerindeki baskı geri dönebilir. Öte yandan ons tarafında 1935 dolar desteğinin korunması da büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu. 
                                     


İHA
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