Altını Olana Çifte Fırsat

Türkiye'de yastık altında 100 milyar dolarlık altın var. Bu altını ekonomiye kazandırmak için 'altın tahvili' ve 'altına dayalı kira sertifikası' çıkarılacak. Vatandaş hem altın fiyatındaki değişimden, hem Hazine'nin getirisinden kazanacak.

Başbakan Yardımcısı

Mehmet Şimşek

, yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırmak amacıyla 'altın tahvili' ve 'altına dayalı kira sertifikası' olmak üzere 2 yeni güvenli yatırım aracını finansal sisteme katacaklarını açıkladı.

Şimşek, "Finansal sistemin derinlik kazanmasını sağlayacak bu önemli adımla vatandaşlarımız yastık altında atıl duran altınlardan ilave getiri sağlayacak, tasarruflar artacak ve ekonomiye ivme kazandırılacak" dedi.

Şimşek, AA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'de yastık altı altın miktarının en az 2 bin 200 ton ve yaklaşık 100 milyar dolar değerinde olduğunun tahmin edildiğini anlattı.

Hazine Müsteşarlığı'nın yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için yeni bir çalışma yaptığını bildiren Şimşek, bu kapsamda altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası olmak üzere iki yeni ve güvenli yatırım enstrümanını finansal sisteme katacaklarını bildirdi. Türkiye'de önemli miktarda altının yastık altında aLTIN tutulduğuna dikkat çeken Şimşek şunları söyledi:

"Bunun arkasında çeşitli psikolojik sebepler olmakla birlikte yatırım araçlarının sınırlı olması da bu altınların ekonomiye kazandırılmasında bir engel teşkil ediyordu. Hazine, yapacağı bu yeni çalışmayla vatandaşlarımıza iki yeni yatırım enstrümanını sunmuş olacak. Normalde devlet tahviline yatırım yapan yatırımcıya, ana para karşılığında ara dönemde bir getiri sunulmaktadır. Altın tahvilinde de yatırımcıdan toplanacak altın karşılığında ara dönemde yatırımcıya belli bir oranda getiri Türk lirası olarak ödenecek ve söz konusu getiri altın fiyatlarına endeksli olacak. Böylelikle vatandaşımız hem altın fiyatındaki değişimden yararlanacak hem de Hazine'nin sunmuş olduğu getiriyi alacak."

FAİZ DE VAR, KİRA DA...

Hazine'nin faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için 2012 yılından itibaren kira sertifikası ihracına başladığını anımsatan Şimşek, hem yurtiçi hem de yurtdışı yatırımcılar nezdinde kabul gören bu modeli, faize duyarlı vatandaşların yastık altı altınlarını değerlendirebilmeleri için geliştirdiklerini söyledi.

Altına dayalı kira sertifikasının da ihraç edileceğine dikkati çeken Şimşek, bu sertifikalarda aynı yapının korunacağını belirtti. Şimşek, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının ihracına ilişkin şunları kaydetti:

"Vatandaş yastık altındaki 22 ve 24 ayar altınlarını, örneğin 22 ayar bileziklerini, darphane altınlarını, gram altınlarını bir haftalık talep toplama süresi içinde Hazine'nin belirleyeceği aracı bankaya getirecek. Burada Hazine'nin belirleyeceği kriterler çerçevesinde vatandaşların altınları alınacak ve bankada ilk etapta vatandaş adına vadesiz hesap açılacak. Toplanan altınlar, külçe altına çevrilecek ve bu sürecin sonunda bankada açılacak yatırım hesaplarına vatandaşın isteği doğrultusunda altın tahvili veya altına dayalı kira sertifikası aktarılacak."

DÜNYADA BİR İLK

Yatırımcının istemesi halinde vade sonunda altını fiziken geri alabilmesinin önemli olduğunu ifade eden Şimşek, Hazinenin bu yönde de çalışmalar yaptığını söyledi.

Söz konusu sitemde vatandaşın vadeden önce istediğinde nakde ulaşabileceğine dikkati çeken Şimşek, "Vatandaşımız bir düğünü olduğunda, ev ya da araba almak isteğinde, nakde ihtiyacı olduğu zaman, kuyumcuya gidip yastık altındaki altınını bozdurabiliyor. Altın tahvili veya altına dayalı kira sertifikası alanlar da nakde ihtiyacı olduğu zaman vade sonunu beklemeden istediği zaman aracı bankaya bu senetlerin istediği miktarını satarak nakde ulaşabilecek" dedi.

Hindistan ve Güney Afrika'da da altına yönelik çeşitli yatırım araçları olduğuna işaret eden Şimşek, ancak Hazine'nin geliştirdiği araçların Türkiye'ye has bir yapıda olduğunu bu anlamda da dünyada bir ilk özelliği taşıdığını söyledi