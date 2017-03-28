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Anne Olanlara Tazminat

Hamile kaldığı ya da çocuk sahibi olduğu için işten çıkartılanlar 3 farklı tazminat birden kazanıyor. İşte parayı alma yöntemleri. .

Anne Olanlara Tazminat

28 Mart 2017 Salı 11:23

 Anne olanların çalışma hayatından kopmaması için birbiri ardına düzenlemeler yapılırken, yasalar da çocuk sahibi olanları kötü niyetli işverenlerden koruyor. Hamile kaldığı ya da çocuk sahibi olduğu için işten çıkartılan anneler, 3 farklı tazminat birden kazanıyor. Kişinin çalıştığı yıl ile brüt maaşının çarpılması ile hesaplanan kıdem tazminatı ve çalışılan yıla göre en az 2, en çok 8 haftalık ücreti içeren ihbar tazminatının yanı sıra, bir tazminat alma imkanı daha bulunuyor. Bu da geri dönüş veya kötü niyet tazminatı olarak geçiyor. Bu tazminatı işyerindeki çalışan sayısı belirliyor. Anne olduğu için işten çıkartılanlar işyerindeki çalışan sayısı 30 kişiden fazlaysa geri dönüş, 30 kişiden az ise kötü niyet tazminatına hak kazanıyor.

NE KADAR ALINIYOR?
Geri dönüş tazminatı için 1 ay içinde dava açmak gerekiyor. Dava sonucunda 8 brüt maaşa kadar tazminat alınabiliyor. Kötü niyet tazminatı ise ihbar tazminatının 3'le çarpılması ile bulunuyor. İşçinin kıdem ya da ihbar tazminatı almış olması kötü niyet tazminatı almasına engel teşkil etmiyor..
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