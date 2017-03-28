Anne Olanlara Tazminat

Hamile kaldığı ya da çocuk sahibi olduğu için işten çıkartılanlar 3 farklı tazminat birden kazanıyor. İşte parayı alma yöntemleri. .

olanların çalışma hayatından kopmaması

için birbiri ardına düzenlemeler

yapılırken,

.

Hamile kaldığı ya da çocuk sahibi olduğu

için işten çıkartılan anneler, 3 farklı tazminat

birden kazanıyor. Kişinin çalıştığı yıl

ile brüt maaşının çarpılması ile hesaplanan

ve çalışılan yıla göre en

az 2, en çok 8 haftalık ücreti içeren

yanı sıra, bir tazminat alma

imkanı daha bulunuyor. Bu da

veya

olarak geçiyor.

Bu tazminatı

. Anne olduğu için işten çıkartılanlar

işyerindeki çalışan sayısı

hak kazanıyor.

Geri dönüş tazminatı için 1 ay içinde dava açmak gerekiyor. Dava sonucunda 8 brüt maaşa kadar tazminat alınabiliyor. Kötü niyet tazminatı ise

ile bulunuyor. İşçinin kıdem ya da ihbar tazminatı almış olması kötü niyet tazminatı almasına engel teşkil etmiyor.