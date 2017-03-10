EKONOMİ:
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Aracı Olanlara Kötü Haber !

Otogazın litre fiyatına geceyarısından itibaren 4 kuruş zam geldi.

Aracı Olanlara Kötü Haber !

10 Mart 2017 Cuma 11:00

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) alınan bilgiye göre, geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre fiyatına 4 kuruş zam yapıldı. Yapılan zammın ardından otogazın litresi ortalama İstanbul ve İzmir'de 3,07 liradan 3,11 liraya, Ankara'da da 3,11 liradan 3,15 liraya çıkacak. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösterebiliyor.

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