EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı da zamlandı

Yeni asgari ücretin açıklamasının ardından işsizlik maaşı da değişti.

Asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı da zamlandı

02 Temmuz 2022 Cumartesi 12:48

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 yılının ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret yaklaşık yüzde 30’luk artışla 5 bin 500 lira oldu. Buna göre, 2022 yılının ikinci yarısında en düşük işsizlik maaş 2 bin 561 lira, en yüksek işsizlik maaşı 5 bin 123 lira olacak.

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanıyor. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemiyor. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmuyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaDilovasıçayırovaKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! 90,6 milyar lira vergiden feragat edildi Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! 90,6 milyar...
Enflasyon rakamları açıklandı Enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu
Varlık barışında başvuru süresi uzatıldı Varlık barışında başvuru süresi uzatıldı
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlayacak Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlayacak
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'İnşallah müjdeli haberi paylaşırız' Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'İnşallah...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! 90,6...
Hazine ve Maliye Bakanlığı, asgari ücretin 5 bin 500 TL'ye çıkmasıyla 90,6 milyar TL vergiden feragat edildiğini...

Haberi Oku