Asgari ücrette kritik toplantı bugün

Toplam 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu uzun yıllar sonra ilk kez bugün ara yıl zammı için masaya oturacak. İşçileri temsil eden Türk-İş masaya enflasyon farkı ve SGK işçi payında indirim talebiyle otururken, işverenler de prim indirimi, işsizlik sigortası priminin belli bir dönem alınmaması gibi istekleri gündemde tutuyor. Yapılacak zamda verilecek destekler de belirleyici olacak. Komisyon önceki gece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bugün saat 14.00 için toplantıya çağrıldı. Masada Türk-İş, TİSK ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri olacak. Alınacak kararlar içinse oyçokluğu aranacak. Komisyonun amacı bugün itibarıyla çalışmaları tamamlayıp, rakamı belirlemek yönünde. Şu an itibarıyla asgari ücret, aralık ayında yapılan yüzde 50 zam sonrası 4 bin 253 TL olarak uygulanıyor. Bu yılki asgari ücret çalışmaları sırasında tüm ücretlerde asgari ücrete kadar olan bölümün vergi dışı kalması yönünde de uzlaşı sağlandı. Bu nedenle asgari ücretten artık Gelir Vergisi alınmıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette ara zammın bu hafta belirleneceğini söylemişti.





ENFLASYON TALEBİ

Türk-İş masaya enflasyon kayıplarının giderilmesi talebiyle oturacak. Türk-İş altı aylık enflasyonun kamu çalışanları gibi asgari ücretlilere de yansıtılmasını temel istemi olarak gündemde tutuyor. Türk-İş’in bir diğer talebi de SGK işçi primlerinde indirim yapılması ve bu indirimin çalışanların ücretlerine yansıtılarak bir gelir artışı sağlanması. Komisyon masasında işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise, çalışanların refahını artıracak her türlü adıma olumlu yaklaştıklarını, aynı zamanda küresel ekonomideki belirsizliklerin de dikkate alınarak, ortak bir karar alınmasını istediklerini açıklamıştı. TİSK, bu çerçevede SGK işveren primlerinde indirim yapılmasını, daha önce TÜRK-İş’le vardıkları uzlaşma çerçevesinde SGK işçi primlerinin 5 puan düşürülmesini, İşsizlik Sigortası priminde 2 puanlık işveren payının alınmamasını ve belirli bir süre için daha önce uygulanan asgari ücret desteğinin tekrar uygulamaya girmesini talep ediyor.





DESTEĞİN TÜRÜ BELİRLEYİCİ OLACAK