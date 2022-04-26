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EKONOMİ:
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Bakan Bilgin'den emekli maaşı açıklaması: Sürprizimiz olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin'den emekli maaşı açıklaması: Sürprizimiz olacak

26 Nisan 2022 Salı 15:08

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilgin milyonlarca emeklinin beklediği haberi de "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak" sözleriyle duyurdu. Bilgin açıklamasında "Temmuzda sürprizimiz var. En düşük emekli maaşı artacak. 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak." ifadelerini kullandı.

"ÇOK CİDDİ BİR RAHATLAMA YARATACAK"

"Enflasyon üzerinden bir hesaplama mı yapılacak?" sorusuna Bakan Bilgin, "Elbette içinde enflasyon olacak. Ağırlıklı olarak sosyal refah düzenlemesi olarak değerlendirmek gerekir. Enflasyonun tahribatını önleyecek bir düzenleme, çok ciddi bir rahatlama yaratacak" ifadesini kullandı.

"DEVAMLI OLAN BİR DÜZENLEME OLACAK"

Bakan Bilgin özellikle son günlerde emekli ikramiyeleri üzerinden yapılan tartışmaya değindi. Bakan Bilgin, "Bin 100 liralık ikramiyeyi biz 400 lira artırmış olsaydık bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak" dedi. Bilgin yaklaşık 800 bin kişiyi ilgilendiren bir düzenleme olduğunun da altını çizdi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Ocak 2022'de en düşük emekli maaşları yapılan sosyal refah düzenleme ile birlikte yüzde 66 artış ile 1500 liradan 2500 liraya yükseltilmişti. Bu seviyenin altında emekli maaşı olanlar için fark Hazine tarafından karşılanıyor. Emekli maaşlarına, her yıl ocak ve temmuz ayları başında 6 aylık resmi tüketici enflasyonuna göre zam yapılıyor.

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