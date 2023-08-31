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Balıkçılar av sezonundan umutlu

1 Eylülde başlayacak av sezonu balıkçılar büyük bir umut taşıyor. Sakin geçen yaz arasından sonra balıkçılar denize açılmak için heyecanla bekliyor.

Balıkçılar av sezonundan umutlu

31 Ağustos 2023 Perşembe 14:53

 Sakin geçen yaz arasından sonra 1 Eylülde başlayacak olan av sezonu balıkçılar için büyük önem taşıyor. Av sezonuyla birlikte balıkçılar, hem tezgâhlarda balık çeşitliliğinin artmasını hem de fiyatların düşmesini bekliyor. 
 
  “Bu sene palamut yok” 
 Senelerdir balıkçılıkla uğraşan ve av sezonu için umutlu olan Kemal Bileklioğlu, “Ayın 1’inde balık sezonu açılacak. Herkesin beklentisi çok iyi ama tabii beklentilerin ne derecede karşılanacağı muamma durumda. Şu anda mesela geçen seneye göre palamut balığı gözüküyordu. 60 yıldır bu şekilde palamut balığının görülmediği bir sene yaşamadım ama bu sene palamut yok. Küresel ısınmanın etkilerinden diye düşünüyorum. Palamut balığı inşallah gelir. Artık balıkçılığın içine giriyoruz. Yavaş yavaş her gün artarak kışa girdikçe daha da çoğalarak 15 Ocak’a kadar güzel bir balıkçılık olacak. Halkın yiyebileceği güzel, ucuz balık mutlaka olacak. Bu bir gerçek. Sezon geldiğinde balık fiyatları otomatik olarak düşecek. Balık fiyatları tabii ki düşecek fakat çokta büyük bir düşüş beklemesinler. Balıktan beklentimiz oldukça yüksek. Halkımız hiç olmazsa balık yer. İnsanların et yeme özgürlüğünü hiç olmazsa balıkla kapatırız diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Umarım bol balıklı bir sezon olur” dedi. 
 
  “Balık, insan hayatının dostudur” 
  Balığın insan hayatında önemli bir yeri olduğunu ve sağlıklı yaşamın kuralı olduğunu belirten Bileklioğlu, “Sağlıklı yaşamın kuralıdır. Bir insan sağlıklı yaşamak istiyorsa haftada en az 3 kez balık yemelidir. Balık eti dünyanın en sağlıklı etidir. Vücutta yağ oluşturmaz. Kalbi çalıştırır, kolesterolü öldürür. Balık, insan hayatının dostudur. Size bir örnek vereyim; Japonya’da kişi başına düşen balık eti miktarı 75 kg. Japonlar neden çok yaşıyor işte bundan dolayı. Balık, bol balık her doktorun önereceği şeydir” şeklinde konuştu. 



İHA
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