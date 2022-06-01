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Benzin ve motorine bir zam daha geliyor

Akaryakıtta üst üste gelen zamların ardından benzin ve motorinde bir fiyat artışı daha bekleniyor.

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor

01 Haziran 2022 Çarşamba 10:26

 Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'nin haberine göre; 02.06.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,22 kuruş, motorin grubunda 1,49 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Yapılan açıklamada, "Fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir" denildi. 

Güncel akaryakıt (benzin motorin) pompa fiyatları;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,41 liradan satılıyor.

İstanbul'da benzin litre fiyatı 25,02 liradan satılıyor.

LPG litre fiyatı ise ortalama 11,47 lira seviyesinde satışa sunuluyor.
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