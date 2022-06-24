EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bölgemizin Başarılı İktisatçısı ve CEO'suna İSO Teşekkürü

Altı ayda yaptığı çalışma ile 2021 verileri ile Yeni Elektrik Üretim A.Ş. ni İflastan çıkartıp , İstanbul Sanayi Odası tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan ilk büyük 500 şirket arasına 313. sıraya sokma başarısını gösteren Firmanın En üst düzey kayyum yöneticisi ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Gebzeli İktisatçı Mali Müşavir Selahattin Bal'a İstanbul Sanayi Odası'ndan da tebrik geldi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan bir yazı yazarak Yeni Elektrik Firmasının en üst yöneticisi olan Selahattin Bal'ı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Bölgemizin Başarılı İktisatçısı ve CEO'suna İSO Teşekkürü

24 Haziran 2022 Cuma 13:31


20.02.2020 tarihinde  iflas eden ve iflasından ötürü mahkemece kayyum yönetimine devredilen Dilovası  Çerkeşli  Mevkiinde  kurulu  865 mw doğalgaz çevrim santralinin %60 Ünal Aysal’a ait Ünit Grubunun,%40 İtalyan Ansaldo şirketinin ortağı olduğu  Yeni Elektrik Üretim A.Ş.  bilindiği gibi İstanbul Sanayi Odası tarafından geleneksel hale getirilen ve 1968 yılından bu yana sürdürülen  "en başarılı ilk 500 şirket" klasmanında 500 şirket arasına 313. sıra olarak girmişti.

17 ay Bankaların iflas listesinde yer alıp bir türlü kurtulamayan şirkete en sonunda mahkeme kararıyla kayyum yönetimi atanmış ve Gebze'nin başarılı hesap adamı olan,  Gebzeli İktisatçı Mali Müşavir Selahattin Bal Yeni Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olmuştu.

6 AYDA ŞİRKETİ İSTANBUL'UN EN BÜYÜKLERİ ARASINA GETİREN BAŞARI İMZASI İKTİSATÇI BAL'A AİT

01.07.2021 tarihinde Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi kararıyla şirkete Yönetim Kayyumu  olarak atanan Gebzeli İktisatcı Mali Müşavir  Selahattin BAL altı ayda yaptığı çalışma ile 2021 verileri ile Yeni Elektrik Üretim A.Ş. ni İflastan çıkartıp , İstanbul Sanayi Odası tarafından bugün açıklanan ilk büyük 500 şirket arasında  şirket  büyüklüğüne getirdi. Ayrıca Firma aynı sıralamada Kocaeli’nin ilk 500 firma sıralamasında da 84 firma arasındaki yerini almış oldu.



İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Yeni Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Bal'a bir teşekkür yazısı gönderdi. Bahçıvan yazısında ,"İSO 500 Araştırması sonuçlarına göre, firmanız 2021 performansıyla Türkiye'nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu arasında yer alma başarısını göstermiştir. Başarınızdan dolayı tebriklerimizi sunuyoruz" dedi. 

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ayrıca yazısında, 2021 Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan başarılı kuruluşların İSO 500 logosunu bir yıl boyunca izin almaksızın kendi reklam çalışmalarında kullanabilecekleri bilgisini de paylaştı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeZinnur BüyükgözTahir Büyükakın
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Memur maaşlarına yapılacak zam miktarı açıklandı Memur maaşlarına yapılacak zam miktarı açıklandı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Kurtulmuş asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı Kurtulmuş asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
KOTO, Co-Matching İkili İş Görüşmeleri’nin hazırlıklarına başladı KOTO, Co-Matching İkili İş Görüşmeleri’nin...
Benzin satışları mayıs ayında yüzde 57, motorin satışları ise yüzde 22 arttı Benzin satışları mayıs ayında yüzde 57, motorin...
Ekmek 4, simit 5 lira oluyor Ekmek 4, simit 5 lira oluyor
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Memur maaşlarına yapılacak zam miktarı açıklandı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, temmuzda memur maaşlarında yapılacak artışa ilişkin, "Yaklaşık...

Haberi Oku