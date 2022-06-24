Bölgemizin Başarılı İktisatçısı ve CEO'suna İSO Teşekkürü

Altı ayda yaptığı çalışma ile 2021 verileri ile Yeni Elektrik Üretim A.Ş. ni İflastan çıkartıp , İstanbul Sanayi Odası tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan ilk büyük 500 şirket arasına 313. sıraya sokma başarısını gösteren Firmanın En üst düzey kayyum yöneticisi ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Gebzeli İktisatçı Mali Müşavir Selahattin Bal'a İstanbul Sanayi Odası'ndan da tebrik geldi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan bir yazı yazarak Yeni Elektrik Firmasının en üst yöneticisi olan Selahattin Bal'ı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.





20.02.2020 tarihinde iflas eden ve iflasından ötürü mahkemece kayyum yönetimine devredilen Dilovası Çerkeşli Mevkiinde kurulu 865 mw doğalgaz çevrim santralinin %60 Ünal Aysal’a ait Ünit Grubunun,%40 İtalyan Ansaldo şirketinin ortağı olduğu Yeni Elektrik Üretim A.Ş. bilindiği gibi İstanbul Sanayi Odası tarafından geleneksel hale getirilen ve 1968 yılından bu yana sürdürülen "en başarılı ilk 500 şirket" klasmanında 500 şirket arasına 313. sıra olarak girmişti.

17 ay Bankaların iflas listesinde yer alıp bir türlü kurtulamayan şirkete en sonunda mahkeme kararıyla kayyum yönetimi atanmış ve Gebze'nin başarılı hesap adamı olan, Gebzeli İktisatçı Mali Müşavir Selahattin Bal Yeni Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olmuştu.

6 AYDA ŞİRKETİ İSTANBUL'UN EN BÜYÜKLERİ ARASINA GETİREN BAŞARI İMZASI İKTİSATÇI BAL'A AİT

01.07.2021 tarihinde Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi kararıyla şirkete Yönetim Kayyumu olarak atanan Gebzeli İktisatcı Mali Müşavir Selahattin BAL altı ayda yaptığı çalışma ile 2021 verileri ile Yeni Elektrik Üretim A.Ş. ni İflastan çıkartıp , İstanbul Sanayi Odası tarafından bugün açıklanan ilk büyük 500 şirket arasında şirket büyüklüğüne getirdi. Ayrıca Firma aynı sıralamada Kocaeli’nin ilk 500 firma sıralamasında da 84 firma arasındaki yerini almış oldu.









İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Yeni Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Bal'a bir teşekkür yazısı gönderdi. Bahçıvan yazısında ,"İSO 500 Araştırması sonuçlarına göre, firmanız 2021 performansıyla Türkiye'nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu arasında yer alma başarısını göstermiştir. Başarınızdan dolayı tebriklerimizi sunuyoruz" dedi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ayrıca yazısında, 2021 Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan başarılı kuruluşların İSO 500 logosunu bir yıl boyunca izin almaksızın kendi reklam çalışmalarında kullanabilecekleri bilgisini de paylaştı.