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EKONOMİ:
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Çiftci ve Esnaf istişarede

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, esnafları ziyaret ederek atılacak adımlar hakkında bilgi veriyor.

Çiftci ve Esnaf istişarede

23 Eylül 2019 Pazartesi 14:32

 Sürekli vatandaşların içinde olan Başkan Çiftçi, esnaflarla da bir araya gelerek görüş, öneri, istek ve taleplerini dinlemeyi sürdürüyor. Çayırova’yı, ilçe halkı ile birlikte yönetmek için kentin tüm dinamikleri ile görüşmeler yapan Başkan Çiftçi, Fatih Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaflara hayırlı işler dileğinde bulunup, çay içip sohbet eden Çiftçi, görüş, öneri ve taleplerini yerinde dinledi. İstişareye önem verdiklerini ifade eden Başkan Çiftçi, sorun ve şikâyetleri sosyal medya hesapları ve Watsapp hattından kendilerine ulaştırmalarını istedi. Esnafların isteklerini not alan Başkan Çiftçi, Çayırova’yı daha güzel, daha yaşanabilir bir kent haline birlikte getireceklerini belirterek, ekonominin can damarı olan esnaflarla istişareye devem edeceklerini sözlerine ekledi.
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