Çifte Emeklilik Fırsatı!

İKİNCİ BÜYÜK KISIM 1 NİSAN'DA SİSTEME GİRİYOR
Çalışan sayısı 250 ile 999 arasında olan özel sektör işyerlerindeki personel ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumlarında görev yapanlar 1 Nisan'dan itibaren sisteme katılacak. Prime esas kazancın yüzde 3'ü tutarındaki katkı payı kesintisi, maaşını peşin alanlardan Nisan, çalışarak alanlardan Mayıs ayında yapılacak.
2 AYDA 90 MİLYON BİRİKTİ
Emeklilik Gözetim Merkezi'nin verilerine göre; yılbaşından sonra BES'E otomatik olarak katılanların sayısı 3 Mart itibarıyla 794 bin 938 olurken, bu çalışanların fon tutarı da 89 milyon 718 bin 325 lira olarak gerçekleşti. Sisteme katılan çalışan başına düşen ortalama birikim tutarı 113 lira oldu..