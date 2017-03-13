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Çifte Emeklilik Fırsatı!

Çalışanlara ikinci emeklilik yolunu açan otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi(BES) fırsatı büyüyor. 45 yaş altı ücretli çalışanları kapsayan ve 3'lü devlet teşviği içeren uygulamada ikinci aşama başlıyor.

Çifte Emeklilik Fırsatı!

13 Mart 2017 Pazartesi 10:53


 

İKİNCİ BÜYÜK KISIM 1 NİSAN'DA SİSTEME GİRİYOR


Çalışan sayısı 250 ile 999 arasında olan özel sektör işyerlerindeki personel ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumlarında görev yapanlar 1 Nisan'dan itibaren sisteme katılacak. Prime esas kazancın yüzde 3'ü tutarındaki katkı payı kesintisi, maaşını peşin alanlardan Nisan, çalışarak alanlardan Mayıs ayında yapılacak.
 

2 AYDA 90 MİLYON BİRİKTİ


Emeklilik Gözetim Merkezi'nin verilerine göre; yılbaşından sonra BES'E otomatik olarak katılanların sayısı 3 Mart itibarıyla 794 bin 938 olurken, bu çalışanların fon tutarı da 89 milyon 718 bin 325 lira olarak gerçekleşti. Sisteme katılan çalışan başına düşen ortalama birikim tutarı 113 lira oldu..
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