Çifte Emeklilik Fırsatı! Çalışanlara ikinci emeklilik yolunu açan otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi(BES) fırsatı büyüyor. 45 yaş altı ücretli çalışanları kapsayan ve 3'lü devlet teşviği içeren uygulamada ikinci aşama başlıyor.

13 Mart 2017 Pazartesi 10:53