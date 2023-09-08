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Dilovası'nda işçilere enflasyon zammı

Dilovası Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında devam eden ek zam görüşmeleri önceki gün tamamlandı. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’ın yüzde 20 ek zam müjdesi personel arasında sevinçle karşılandı.

Dilovası'nda işçilere enflasyon zammı

08 Eylül 2023 Cuma 10:53

Dilovası Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında yapılan ek zam görüşmeleri memnuniyet ile noktalandı. Bir süredir devam eden görüşmelerde Başkan Şayir ve Genel İş Sendikası arasında dün ek zam sözleşmesi protokolü gerçekleşti. Protokol imzalama töreni için belediye hizmet binasında bir araya gelen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, DİLBEL Şirket Müdürü İhsan Şanlı ve İşyeri temsilcileri ek zam protokolünü imzaladı.

Törende konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Göreve geldiğimiz günden bu yana emeğin, emekçinin ve tüm çalışanlarımızın yanında olmaya özen gösterdik. İşçi ve emekçi kardeşlerimizi enflasyon karşısında ezdirmemeye çalıştık. Bu çerçevede bir süredir devam eden Genel iş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük ve Dilovası Şube Temsilcilerimiz ile imzaladığımız ek protokol ile belediyemizde görev yapan işçilerimizi kapsayan yüzde 20 zam kararını imzaladık. Dilovamıza, işçilerimize ve ailelerine hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Ek protokol imza töreni sonrasında Başkan Şayir’e teşekkür eden Küçük ve Dilovası Belediyesi işyeri temsilcileri, "Zorlu ekonomik şartların yaşandığı bu süreçte emekçi arkadaşlarımızın yanında olarak, enflasyona karşı arkadaşlarımızı ezdirmeyen Belediye Başkanımız Hamza Şayir’e arkadaşlarımız adına teşekkür ederiz. Belediyemizde istikrar devam edecektir" diye konuştu.



İHA
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